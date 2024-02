Motor wraca do walki o ligowe punkty. Dzisiaj wyjazdowy mecz z GKS Katowice

Nie ma co ukrywać, że w zimie żółto-biało-niebiescy porządnie wzmocnili skład. W defensywie pojawili się przecież piłkarze z ekstraklasy: Paweł Stolarski (Pogoń Szczecin) oraz Kamil Kruk (Zagłębie Lubin). Udało się też wzmocnić ofensywę. Nowym skrzydłowym został młodzieżowy reprezentant Senegalu Mabye Jaques N’Diaye, który miał kosztować nawet około 200 tysięcy euro.

Ostatnim nabytkiem klubu z Lublina okazał się za to typowy napastnik – Samuel Mraz. Słowak jeden sezon zagrał w PKO BP Ekstraklasie, w barwach Zagłębia (27 meczów i dwa gole). Furory jednak nie zrobił i szybko zmienił pracodawcę. Zwiedził sporo krajów, miał okazję zaliczyć nawet kilka występów we włoskiej Serie A, a w przeszłości był przecież królem strzelców na Słowacji.

Motor pozyskał czterech piłkarzy, a niewiele zmieniło się zimą w „Gieksie”. Do zespołu Rafała Góraka dołączył tylko jeden nowy zawodnik. Jego CV też, jak na warunki drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce musi robić wrażenie. Marten Kuusk ma na koncie 29 występów w reprezentacji Estonii, a do tego trzy tytuły mistrza kraju (z Florą Tallin). Dwa razy wygrywał też Puchar Estonii i raz Superpuchar.

Na jesieni Motor zremisował z poniedziałkowym rywalem 1:1, ale trzeba przyznać, że spotkanie miało nietypowy przebieg. – Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w pierwszym pojedynku obu drużyn po 45 minutach mogło być po zawodach. „Gieksa” pokazała bardzo dobre operowanie piłką i kulturę gry. Po przerwie to my mogliśmy jednak spokojnie wygrać, bo mieliśmy sporo sytuacji – wspomina Goncalo Feio.

A jakiego meczu spodziewa się teraz? – Zagramy z wymagającym rywalem, który będzie próbował pressować piłkę. Będą wychodzili wysoko i doprowadzali do pojedynków, a także zamykali przestrzeń. To drużyna, która gra w podobnym składzie już od kilku sezonów, z myślą o konkretnym systemie (3-4-3), a piłkarze są wyprofilowani pod konkretne pozycje. Mają też bardzo fizyczny zespół, groźny przy stałych fragmentach gry. Dobre warunki fizyczne i automatyzmy od wielu lat, a do tego rywal, który ma z piłką dużą kulturę gry – ocenia szkoleniowiec.

– Ja jestem jednak zadowolony z naszego okresu przygotowawczego. Dążyliśmy do tego, żeby dalej się rozwijać i ostatnie sparingi to potwierdziły. Trzeba pamiętać, gdzie były drużyny, z którymi się mierzymy, a gdzie byliśmy my. To jest dowód na rozwój i postęp tej drużyny. Codzienną pracą chcemy jednak dalej iść do przodu – zapewnia Portugalczyk.

Trener Motoru nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników, którzy pauzują za kartki. To: Michał Król i Mathieu Scalet. Poza Piotrem Kusińskim, który cały czas wraca do zdrowia po poważnej kontuzji kolana, reszta zawodników jest do dyspozycji.

– Cieszymy się, że w końcu wracają mecze ligowe, czas grać o punkty. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi do rundy wiosennej – mówi Filip Luberecki.

A czy w szatni coraz więcej mówi się o awansie do ekstraklasy? – Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, jak będziemy dobrze grać i wygrywać, to ten cel osiągnie się sam. Skupiamy się na tym, żeby dobrze rozpocząć wiosnę, złapać serię, a następnie piąć się w górę tabeli. A jak już będziemy na samym szczycie, to trzeba będzie zwiększać przewagę – uśmiecha się Piotr Ceglarz.

Mecz GKS Katowice – Motor będzie można obejrzeć na Polsacie Sport Premium 1, na portalu Polsat Box Go, a transmisję można także wykupić pod adresem bit.ly/MotorPPV.

KADRA MOTORU NA RUNDĘ WIOSENNĄ

Bramkarze: Łukasz Budziłek (91) * Oskar Jeż (07) * Kacper Rosa (94).

Obrońcy: Kamil Kruk (2000) * Jakub Lis (02) * Filip Luberecki (05) * Konrad Magnuszewski (05) * Arkadiusz Najemski (96) * Krystian Palacz (03) * Sebastian Rudol (95) * Paweł Stolarski (96) * Przemysław Szarek (96).

Pomocnicy: Piotr Ceglarz (92) * Marcel Gąsior (93) * Dariusz Kamiński (98) Sebastian Koziej (07) * Michał Król (2000) * Rafał Król (89) * Piotr Kusiński (01) * Mbaye N'Diaye (03) * Mariusz Rybicki (93) * Mathieu Scalet (97) * Damian Sędzikowski (01) * Kamil Wojtkowski (98) * Bartosz Wolski (97) * Filip Wójcik (97).

Napastnicy: Dawid Kasprzyk (2000) * Samuel Mraz (97) * Kacper Śpiewak (2000) * Kacper Wełniak (2000) * Michał Żebrakowski (97).

Przybyli: Kruk (Zagłębie Lubin), Mraz (Volos), N'Diaye (Teungueth FC), Stolarski (Pogoń Szczecin), Koziej (z drużyny rezerw).

Ubyli: Mikołaj Kosior (Wisła Grupa Azoty Puławy), Michał Litwa (Górnik Polkowice), Patryk Romanowski (Polonia Bytom), Jakub Staszak (KKS 1925 Kalisz), Bartosz Zbiciak (Olimpia Grudziądz), Marcel Złomańczuk (Chełmianka Chełm, w trakcie załatwiania), Borys Kisiel (Świdniczanka Świdnik, w trakcie załatwiania).

TERMINARZ MECZÓW MOTORU

20 kolejka: GKS Katowice – Motor Lublin (19 lutego, godz. 18) * 21. kolejka: Motor – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (24 lutego, 17.30) * 17 kolejka (mecz zaległy): Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor (28 lutego, 18) * 22. kolejka: Górnik Łęczna – Motor (3 marca, 12.40) * 23. kolejka: Motor – Polonia Warszawa (9 marca, 15) * 24. kolejka: Stal Rzeszów – Motor (16 marca, 17.30) * 25. kolejka: Motor – GKS Tychy (30 marca) * 26. kolejka: Wisła Kraków – Motor (6-7 kwietnia) * 27. kolejka: Motor – Arka Gdynia (13-14 kwietnia) * 28. kolejka: Miedź Legnica – Motor (20-21 kwietnia) * 29. kolejka: Motor – Chrobry Głogów (24 kwietnia) * 30. kolejka: Odra Opole – Motor (27-28 kwietnia) * 31. kolejka: Wisła Płock – Motor (4-5 maja) * 32. kolejka: Motor – Znicz Pruszków (11-12 maja) * 33. kolejka: Resovia – Motor (18-19 maja) * 34. kolejka: Motor – Podbeskidzie (25-26 maja) * Baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy: 30 maja półfinały * 2 czerwca finał.