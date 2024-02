Górnik Łęczna ma nowego zawodnika. Ogłosił to w przerwie meczu z Miedzią Legnica

W piątkowy wieczór zielono-czarni mierzyli się na swoim stadionie z Miedzią Legnica. Po pierwszej połowie klub postanowił poinformować obecnych na trybunach sympatykach o jeszcze jednym wzmocnieniu. Został nim Enis Fazlagic, który przeniósł się do Łęcznej na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Wisły Kraków.

Fazlagic ma 23-lata i pochodzi z Macedonii Północnej. W styczniu 2022 roku trafił do Wisły Kraków z MKS Żylina, w której z kolei miał okazję pracować z obecnym szkoleniowcem Górnika Pavolem Stano.

W polskiej Ekstraklasie wystąpił w barwach „Białej Gwiazdy” w 13 spotkaniach. Po spadku krakowian z Ekstraklasy Fazlagic wrócił na Słowację na zasadzie wypożyczenia do zespołu Dunajska Streda. Na początku obecnego sezonu wrócił do Wisły, w barwach której rozegrał dwa mecze w Fortuna I Lidze.

Fazlagic to już trzeci zawodnik wypożyczony z Wisły do Górnika. Wcześniej na tych samych zasadach do Łęcznej trafili Mateusz Młyński i Piotr Starzyński. Nowy nabytek łęcznian okazję do debiutu przed tamtejszą publicznością może mieć już we wtorek. O godzinie 18 zielono-czarni zagrają u siebie z GKS Tychy w ramach zaległego meczu 17. kolejki.