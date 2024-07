Nowy sezon - nowy Górnik. W sobotę pierwszy mecz łęcznian w Betclic I Lidze

Tegoroczne lato w Łęcznej było bardzo gorące, bo w klubie działo się bardzo dużo. Po nieudanym szturmie na PKO BP Ekstraklasę i przegranej w półfinale baraży z Motorem Lublin w klubie doszło do wielu zmian. Przede wszystkim z Górnikiem pożegnał się Veljko Nikitović – klubowa ikona, ostatnio pełniąca rolę dyrektora sportowego. Później z drużyny odeszło kilku kluczowych zawodników z Maciejem Gostomskim i Lukasem Klemenzem na czele. Natomiast w tygodniu poprzedzającym zmagania ligowe z Górnikiem pożegnał się Ilkay Durmus. 30-letni Turek wybrał grę w Polonii Warszawa, a jego bilans w zielono-czarnych barwach zamknął się na 23 meczach i jednej bramce.

A kto wzmocnił latem Górnika? Na pierwszy plan wysuwa się obecnie bramkarz Adrian Kostrzewski (więcej o jego transferze poniżej). Poza nim powrót do Łęcznej z Uzbekistanu zdecydował się napastnik Przemysław Banaszak. Nowym zawodnikiem Górnika został między innymi mający za sobą występy w Stali Mielec Dominykas Barauskas. Trener Pavol Stano, który tymczasowo jest w Łęcznej także dyrektorem sportowym postawił na młodszych zawodników z niższych lig. I tak do Górnika trafili: Patryk Malamis, Michał Litwa, Mateusz Broda, Filip Szabaciuk i Kamil Orlik. Szczególnie po tym ostatnim zawodniku kibice mają prawa wymagać sporo. 24-letni napastnik, który w poprzednim sezonie strzelił w barwach trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg latem trenował z Motorem Lublin, ale ostatecznie trafił do Górnika i ma dać mu dużo jakości w ofensywie.

Przed sezonem zielono-czarni rozegrali szereg meczów kontrolnych, a formę szlifowali między innymi na obozie w Kielcach. Po wygranych nad Pogonią Siedlce i Zniczem Pruszków przyszły wysokie porażki z izraelskim Hapoelem Beer Szewa i Koroną Kielce. Później Górnik skromnie ograł olimpijską reprezentację Izraela, a w ostatniej grze kontrolnej zremisował z beniaminkiem Betclic II Ligi – Wieczystą Kraków.

Jak będzie w lidze? Pierwsze kolejki to zawsze niewiadoma, a jeśli w klubie dochodzi do tak wielu zmian to jeszcze ciężej wytypować co może się wydarzyć. Nowo powstała drużyna nadal jest z pewnością nadal w etapie budowy i zgrywania. W zespole nie ma już tak głośnych nazwisk jak przed rokiem dlatego wydaje się, że w pierwszej kolejności celem łęcznian będzie utrzymanie.

W pierwszej kolejce nowego Górnika czeka poważne wyzwanie. Łęcznianie jadą bowiem na „gorący teren” do beniaminka czyli Stali Stalowa Wola. Mówiąc łagodnie, kibice obu drużyn nie przepadają za sobą. A to oznacza, że atmosfera na tamtejszym stadionie od pierwszych minut może być bardzo gorąca i zwycięzcą może zostać zespół, który zachowa więcej „zimnej krwi”.

Początek sobotniego meczu w Stalowej Woli zaplanowano na godzinę 19.35. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP 3.

KADRA GÓRNIKA ŁĘCZNa W SEZONIE 2024/2025

Bramkarze: Adrian Kostrzewski (rok urodzenia 98) * Dawid Olszak (05) * Branislav Pindroch (91).

Obrońcy: Dominykas Barauskas (97) * Mateusz Broda (00) * Jonathan de Amo (90) * Marcin Grabowski (00) * Sebastian Rojek (00) * Michał Sienicki (06) * Filip Szabaciuk (03) * Sebastian Szczytniewski (03) * Karol Turek (00) * Damian Zbozień (89).

Pomocnicy: Jakub Bednarczyk (99) * Adam Deja (93) * Fryderyk Janaszek (04) * Egzon Kryeziu (00) * Patryk Malamis (05) * Kamil Orlik (99) * Patryk Pastusiak (07)* Michał Steszuk (06) * Michał Wachowicz (07) * Damian Warchoł (95) * Kacper Żabiński (06) *Paweł Żyra (98), Branislav Spacil (03).

Napastnicy: Przemysław Banaszak (97) * Mateusz Golba (03) * Michał Litwa (04) * Marko Roginić (95) * Michał Szałachowski (04).

TERMINARZ MECZÓW GÓRNIKA W BETCLIC I LIDZE W RUNDZIE JESIENNEJ