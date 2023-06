Nowy zawodnik Górnika Łęczna. To główny cel transferowy i "stary znajomy" trenera Mamrota

Klemenz to stary dobry znajomy trenera Ireneusza Mamrota, z którym współpracował W Jagiellonii Białystok gdy ta biła się o najwyższe cele w ekstraklasie. 27-latek urodził się 24 września 1995 roku w niemieckim Neu-Ulm. Poza grą we wspomnianej już Jagiellonii Klemenz występował także w GKS Katowice, GKS Bełchatów, Koronie Kielce czy Wiśle Kraków. Z kolei ostatnio był zawodnikiem węgierskiego Budapest Honved FC, w barwach którego rozegrał 37 spotkań.

– Miałem kilka ofert, ale świadomość że jest tutaj w Łęcznej trener Ireneusz Mamrot z którym wcześniej pracowałem w Jagiellonii, oraz kilku piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, a także to, że Górnik w ostatnich latach balansuje między Ekstraklasą, a Fortuna I ligą zadecydowało, że wybrałem ofertę z Łęcznej – powiedział nowy obrońca zielono-czarnych w rozmowie z klubowymi mediami.

Zadowolenia z pozyskania doświadczonego obrońcy nie kryją także klubowi działacze. – Lukas to mój cel transferowy numer jeden. Dosyć długo zajęło nam, by przekonać go do projektu, że warto u nas grać. Muszę podkreślić, że kiedy wszystkie warunki i zapisy kontraktu były dogadane, to ten zawodnik dostał propozycje z ekstraklasowego i pierwszoligowego klubu. I były to lepsze warunki niż oferowane przez nas. Lukas zachował się fair i powiedział, że dał słowo naszemu klubowi i trenerowi Mamrotowi, a według niego słowo jest ważniejsze od pieniędzy. To pokazuje charakter tego chłopaka. To środkowy obrońca lub defensywny pomocnik i zawodnik, który podniesie jakość sportową naszego zespołu, jego agresywność i oddziaływanie przy stałych fragmentach gry w ofensywie i defensywie – zdradził Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika Łęczna.

Klemenz to drugie letnie wzmocnienie zielono-czarnych 22 czerwca do Górnika na zasadzie wypożyczenia z Wisły Kraków trafił 19-letni Piotr Starzyński.