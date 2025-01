Opóźnienia w wypłatach dla piłkarzy w Górniku Łęczna?

– Władze klubu spotkały się w środę z piłkarzami, aby zapewnić ich, że wkrótce sprawy ulegną poprawie. Do piątku ma być spłacona część zaległości – dwie pensje plus premie. Natomiast długofalowo klub zapewnia, że otrzyma wsparcie od Bogdanki. Umowa ma być podpisana w lutym i zapewnić funkcjonowanie zespołu w Betclic 1 Lidze – podaje serwis meczyki.pl. – Piłkarze zachowują ograniczone zaufanie. W środę wyszli na pierwszy trening po zimowej przerwie. Jeśli do poniedziałku na koncie nie pojawią się obiecane pieniądze, można spodziewać się hurtowych wezwań do zapłaty – czytamy.

To nie pierwsze w tym sezonie pogłoski dotyczące poślizgów w wypłatach dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Po raz pierwszy takie doniesienia pojawiły się w listopadzie 2024 roku w mediach społecznościowych. Wówczas wysłaliśmy do klubu pytanie czy sztab szkoleniowy i piłkarze otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę w terminie i niebawem uzyskaliśmy odpowiedź. – Obszar finansowy to bardzo wrażliwy temat i bez względu czy dotyczy plusów czy minusów, sponsorów, pracowników, piłkarzy, trenerów, itp. to na pewno nie jest to dyskusja na media społecznościowe. Poza tym staramy się podawać kluczowe informacje przez oficjalne komunikaty klubu. Również w kwestiach finansowych mogą takie się pojawiać jeżeli oczywiście zainteresowane strony, których to dotyczy wyrażą na to zgodę. Natomiast teraz skupiamy się na tym co przed nami – przekazał nam na początku listopada Maciej Grzywa, prezes zielono-czarnych.

W piątkowy poranek prezes Górnika za pośrednictwem portalu X zapewnił, że klub opublikuje komunikat w sprawie klubowych finansów. Z kolei piłkarze dzisiaj i w sobotę mają zaplanowane kolejne treningi. Trener Pavol Stano postanowił, że w niedzielę zawodnicy otrzymają wolne. Natomiast od poniedziałku zespół zacznie przygotowania do pierwszego meczu sparingowego, który jest zaplanowany na 18 stycznia w Świdniku z tamtejszą Avią.