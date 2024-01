Pierwszy zimowy transfer Górnika Łęczna

The Hoods i Noya w Rider’s Pubie

Zapraszamy wszystkich miłośników cięższych brzmień do Rider’s Pubu na koncert zespołów The Hoods i Noya. Czeka Was duża dawka dobrej gitarowej muzy z takich gatunkowych obszarów jak: rock alternatywny, grunge rock, hard rock, punk rock oraz mnóstwo dobrej rock n' rollowej zabawy.