Piłkarzy Górnika Łęczna i Motoru Lublin czeka pracowity weekend

Oba zespoły z Lubelszczyzny miały rozpocząć cykl letnich meczów kontrolnych bezpośrednim pojedynkiem. Jednak zaplanowane na pierwszego lipca derbowe spotkanie sparingowe nie doszło do skutku poprzez zawirowania w obozie żółto-biało-niebieskich. Chodziło o brak podpisania nowej umowy z trenerem Goncalo Feio i tym sposobem podopieczni trenera Ireneusza Mamrota zostali niejako „na lodzie”. Łęcznianie musieli działać nieco spontanicznie i w efekcie zamiast gry kontrolnej zagrali na swoim stadionie grę wewnętrzną.

Górnik na obozie przebywa od poniedziałku i jeszcze nie rozegrał tam żadnego sparingu, ale nadrobi to z nawiązką. Z kolei Motor na zgrupowanie wyjechał we wtorek i zanim dotarł na miejsce zmierzył się z grającą w PKO BP Ekstraklasie Jagiellonią Białystok. Po pierwszej połowie lepsi byli gracze „Jagi” ale po przerwie do siatki ekstraklasowicza trafił Kacper Śpiewak i mecz zakończył się remisem. Kolejnym rywalem Motoru będzie w sobotę inny przedstawiciel najwyższego szczebla rozgrywek. O godzinie 11 na stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach Motor zagra z Koroną Kielce. Dla obu zespołów będzie to mocne wyzwanie, gdyż obie strony uzgodniły, że zagrają dwa razy po 60 minut.

Wracając do planów Górnika – podopiecznych Ireneusza Mamrota czeka bardzo pracowity piątek. Już o godzinie 11.15 na boisku w Strawczynku łęcznianie zmierzą się z Widzewem Łódź, którego zawodnikiem całkiem niedawno został wychowanek Akademii Górnika – Dawid Tkacz. Natomiast tego samego dnia o godzinie 17 Maciej Gostomski i spółka zagrają w Nowinach z przedstawicielem cypryjskiej ekstraklasy – Omonią Nikozja.

Znamy terminarz trzeciej kolejki

W związku z planowanymi transmisjami, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyznaczył terminy rozegrania meczów trzeciej kolejki Fortuna 1 Ligi. W sobotę piątego sierpnia Górnika Łęczna czeka wyjazdowy mecz z Miedzią Legnica. Spotkanie zaplanowano na godzinę 15. Z kolei Motor swoje spotkanie rozegra w niedzielę kiedy na Arenie Lublin również o godzinie 15 zmierzy się z GKS Katowice. Mecze obu naszych pierwszoligowców dostępne będą na platformie Polsat Box Go.