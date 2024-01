Pod czyją wodzą Górnik Łęczna zacznie przygotowania do rundy wiosennej?

11 grudnia swoją misję w roli szkoleniowca zielono-czarnych zakończył Ireneusz Mamrot. Co prawda dzień wcześniej dowodzona przez niego drużyna przegrała na wyjeździe z Wisłą Kraków aż 0:4, ale przez niemal całą rundę jesienną Maciej Gostomski i spółka utrzymywali miejsce w ścisłej czołówce. Do tego byli najcięższym do pokonania zespołem w stawce ponosząc tylko trzy porażki. Jednak z drugiej strony trzeba też przyznać, że mieli duże problemy z wygrywaniem i jesienią zanotowali aż dziewięć remisów (pod wodzą Mamrota osiem), co jest obecnie rekordem w tym sezonie Fortuna I Ligi.

Po tym jak z Łęczna pożegnał się Mamrot w ostatnim meczu w Gdyni przeciwko tamtejszej Arce drużynę poprowadził Daniel Rusek i Tomasz Horwat. Miało to być rozwiązanie tymczasowe, bo w przerwie zimowej klub miał znaleźć nowego szkoleniowca. Prezes Adam Laskowski deklarował, że kibice poznają nazwisko nowego trenera do końca roku 2023. Jednak na dwa dni przed powrotem zespołu do treningów klub wciąż oficjalnie nie poinformował, kto będzie odpowiadać za wyniki łęcznian w 2024 roku. Natomiast w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje. Na liście potencjalnych kandydatów początkowo znalazł się Leszek Ojrzyński, Jarosław Skrobacz i Pavol Stano. Wedle doniesień blisko objęcia posady był ostatni z wymienionych, ale później pojawiła się osoba Artura Skowronka i to w 41-latku upatrywano nowego szkoleniowca łęcznian. Natomiast w ostatnich dniach nastąpił kolejny zwrot. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu „meczyki.pl” nowym szkoleniowcem Górnika ma zostać jednak Stano. – Pavol Stano zostanie trenerem Górnika Łęczna. Dokumenty nie są jeszcze podpisane, ale jest już porozumienie klub-trener – napisał w serwisie X dziennikarz.

Słowak, który w przeszłości grał w PKO BP Ekstraklasie w barwach Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok, Koronie Kielce, Podbeskidziu Bielsko-Biała oraz Termalice Nieciecza. W sumie rozegrał blisko 250 spotkań na poziomie ekstraklasy.

Jeżeli medialne doniesienia się sprawdzą nowy trener Górnika spotka się na pierwszym treningu z piłkarzami dziewiątego stycznia.