Ruchy kadrowe w Górniku Łęczna. Ukrainiec odchodzi, Hiszpan i Polak z nowymi umowami

Skrzydłowemu Górnika wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt, a poważnie zainteresowanie jego osobą wyraził Piast Gliwice. W środę klub z Łęcznej poinformował, że Ukrainiec z polskim paszportem żegna się z Łęczną. – Chcieliśmy bardzo, żeby Sergiej został na dłużej w Górniku, ale rozumiemy jego sportowe ambicje oraz chęci do dalszego rozwijania swoich umiejętności już na poziomie Ekstraklasy. Dziękujemy mu za te trzy lata gry w zielono-czarnych barwach i życzymy powodzenia w nowym klubie – powiedział Adam Laskowski, p.o. Prezesa Górnika Łęczna. – Chciałbym podziękować wszystkim ludziom związanym z Górnikiem za ten wspaniały czas, który spędziłem w klubie. Awans do Ekstraklasy i bramkę na ŁKS-ie będę wspominał latami. Zawsze będę wracał do Łęcznej i na stadion Górnika z olbrzymią radością. Zostawiam tu dużo znajomych i trzymam kciuki za sukcesy Górnika w przyszłym i następnych sezonach – oznajmił z kolei Krykun.

26-latek trafił do Łęcznej w 2020 roku, w zielono-czarnych barwach zagrał łącznie 108 meczów. W zakończonym niedawno sezonie z siedmioma golami na koncie został najlepszym strzelcem Górnika. W środę Krykun został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik wystepującego w PKO BP Ekstraklasie Piasta Gliwice.

Łęcznianie stracili więc ofensywnego zawodnika przed startem kolejnych rozgrywek, ale udało im się zatrzymać dwóch innych istotnych zawodników. Nowy kontrakt z klubem z Łęcznej podpisał bowiem Jonathan de Amo. Doświadczony stoper podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. – W opinii sztabu szkoleniowego de Amo należał do podstawowych zawodników Górnika i zalicza się do kręgosłupa tej drużyny. Mamy nadzieję, że przyszłym sezonie będzie mocnym punktem zespołu. W wielu meczach, szczególnie podczas rudny wiosennej pokazał się z bardzo dobrej strony – powiedział dyrektor sportowy Górnika Łęczna, Veljko Nikitović.

Drugim z zawodników, którzy przedłużyli umowę z zielono-czarnymi jest Michał Pawlik. Znany doskonale Ireneuszowi Mamrotowi zawodnik będzie występować w Górniku przez kolejny sezon.