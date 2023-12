Runda jesienna Górnika Łęczna w liczbach

LICZBY GÓRNIKA w rundzie jesiennej

0 – zielono-czarni nie przegrali w rundzie jesiennej żadnego meczu na swoim stadionie.

1 – mecz z GKS Tychy nie odbył się ze względu na atak zimy w Łęcznej. Zaległe spotkanie zostanie rozegrane wiosną 2024 roku.

3 – liczba porażek łęcznian na półmetku rozgrywek. Lepsze od Górnika okazały się: Wisła Kraków, Stal Rzeszów i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

4 – ilość punktów jaką traci Górnik do miejsca w strefie barażowej. Tyle też goli wbiła Górnikowi Wisła Kraków i jest to jego najwyższa porażka do tej pory.

5 – tyle żółtych kartek w pierwszej części sezonu zobaczyli Lukas Klemenz i Jonathan de Amo co daje im pierwsze miejsce w tej niechlubnej klasyfikacji. To także liczba bramek jakie zdobył do tej pory w Fortuna I Lidze Egzon Kryeziu, najlepszy strzelec zespołu.

6 – tyle meczów jesienią wygrał Górnik. Łęcznianie ograli u siebie Wisłę Płock, Chrobrego Głogów i Resovią, oraz Motor Lublin, Znicz Pruszków i Odrę Opole na wyjeździe. To także liczba straconych bramek przez Górnika na swoim stadionie.

7 – ilość punktów jaką Górnik traci obecnie do lidera Fortuna I Ligi, którym jest Arka Gdynia.

9 – to liczba remisów Górnika po pierwszej części sezonu. Łęcznianie dzielili się punktami z Arką Gdynia (dwa razy), Lechią Gdańsk, Wisłą Kraków, Miedzią Legnica, GKS Katowice, Polonią Warszawa, Zagłębiem Sosnowiec i Podbeskidziem Bielsko-Biała.

10 – miejsce Górnika po 19. kolejce. To także ilość punktów przewagi łęcznian nad strefą spadkową

11 – ilość bramek strzelona przez łęcznian na obcych stadionach.

14 – tyle razy z ławki rezerwowych na boisko wchodził Fryderyk Janaszek stając się najwięcej grającym z rezerwowych.

18 – ilość strzelonych i straconych goli przez Górnika w pierwszej części sezonu. Bilans wyszedł więc im na zero. Tyle meczów w Górniku jesienią zagrali też Lukas Klemenz i Damian Zbozień zawsze wychodząc w pierwszym składzie. Klemenz ani razu nie został zmieniony, a Zbozień tylko dwukrotnie.

19 – tyle występów w rundzie jesiennej zanotowali Paweł Żyra, Karol Podliński i Egzon Kryeziu Jednak pierwszy z nich tylko pięć razy grał od 1 do 90 minuty, a napastnik łęcznian wytrwał na boisku przez całe spotkanie tylko dwa razy. Z całej trójki Słoweniec 18 razy grał od samego początku do końca i wszystkie spotkania zaczynał w wyjściowym składzie.

27 – dorobek punktowy Górnika przed startem rundy wiosennej. Tyle samo uzbierał Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ale w bezpośrednim starciu wygrał z łęcznianami 3:0 i to on plasuje się o jedną lokatę wyżej od Macieja Gostomskiego i spółki.

1706 – tyle minut zagrał w barwach Górnika jesienią Kryeziu. Nikt nie uzbierał ich więcej. Podium uzupełniają Klemenz (1620) i Zbozień (1612).