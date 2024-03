Stal Rzeszów - Motor Lublin (relacja na żywo)

Żółto-biało-niebiescy po dwóch remisach z rzędu liczą, że tym razem przywiozą do Lublina trzy punkty.

– Musimy zacząć od podstaw: od dyscypliny bez piłki, od dużej intensywności. Wykorzystać też, jako dodatkową motywację, tą złość sportową, która jest w nas po bardzo dobrym meczu z Górnikiem, gdzie byliśmy bliżej zwycięstwa i po ostatnim spotkaniu z Polonią, gdzie była duża frustracja z tego jednego punktu. A potem wychodząc od tych podstaw, czyli dyscypliny, pracy w obronie, wykonaniu na każdej pozycji tego, co należy, musimy zabrać Stali Rzeszów piłkę. To zespół, który bardzo dobrze się przy niej czuje, ponieważ ma technicznych piłkarzy – mówi Goncalo Feio przed sobotnim spotkaniem.

– My za to jesteśmy drużyną, która gdy dominuje z piłką, potrafi stworzyć sytuacje w różnych fazach gry, więc to musi być mecz kompleksowy z naszej strony. To był pierwszy dłuższy mikrocykl, który mieliśmy od jakiegoś czasu, więc mogliśmy dobrze go przepracować. Nasze nastawienie na mecz w Rzeszowie może cechować tylko i wyłącznie mocna praca, robienie rzeczy dobrze i konsekwencja, zarówno bez piłki, jak i z piłką. Wszystko po to, żeby przywieźć stamtąd trzy punkty – dodaje szkoleniowiec Motoru.

Do składu Motoru po pauzie za kartki wracają: Kacper Śpiewak i Krystian Palacz. Co ciekawe, obaj zaczną jednak spotkanie na ławce rezerowych. W kadrze nie ma oczywiście Jacquesa Ndiaye, który ostatnio doznał kontuzji przywodziciela. Na prawej stronie defensywy znowu wyjdzie Paweł Stolarski, a Filip Wójcik ponownie rozpocznie zawody na ławce.

---------------------

Stal Rzeszów - Motor Lublin

Bramki:

Stal: Wrąbel – Warczak, Kościelny, Góra, Simcak, Łysiak, Bukowski, Thiel, Łyczko, Prokić, Adler.

Motor: Rosa – Stolarski, Najemski, Kruk, Luberecki, Scalet, Wolski, Ceglarz, Kamiński, Mraz, M. Król.

--------------------

Ławki rezewowych

Stal: Bieszczad, Danielewicz, Wachowiak, Hrosu, Jesus Diaz, Kądziołka, Paśko, Salamon, Synoś.

Motor: Budziłek, Rybicki, Wójcik, Rudol, Palacz, Lis, Gąsior, Wełniak, Śpiewak.