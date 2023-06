Sztab szkoleniowy Górnika Łęczna rośnie w siłę

Mecz z Wisłą Kraków był ostatnim, w którym udział wziął Kamil Socha – dotychczasowy asystent trenera Ireneusza Mamrota. Od nowego sezonu 52-letni szkoleniowiec będzie mieć w Łęcznej nowych pomocników. Do sztabu szkoleniowego zielono-czarnych dołączyli: Tomasz Horwat i Daniel Rusek – W nowym sezonie w sztabie będzie jedna osoba więcej niż dotychczas. Cztery osoby w sztabie w profesjonalnym futbolu na tym poziomie to za mało. Dołączy do nas Tomasz Horwat, którego znam wiele lat – powiedział trener Ireneusz Mamrot, cytowany przed klubowy portal.

Horwat ostatnio pracował jako asystent Tomasza Kafarskiego w Sandecji Nowy Sącz. Swoją przygodę trenerską rozpoczynał w Akademii Śląska Wrocław, by następnie przenieść się do Polonii Trzebnica. Nowy członek sztabu ma na swoim koncie staże w VfL Wolsburg, Atletico Madryt czy Benfice Lizbona. Horwat awansował z FC Wrocław Academy do Centralnej Ligi Juniorów U-19 po czym przeniósł się do Śląska Wrocław, w którym prowadził zespół U-19, a następnie rezerwy tego klubu. Ponadto Horwat w Śląsku Wrocław pełnił funkcję dyrektora sportowego Akademii Piłkarskiej Śląska. W 2019 roku został asystentem trenera w GKS-ie Tychy, pełnił też funkcję tymczasowego trenera GKS-u. Od lipca 2022 roku pracował jako szkoleniowiec rezerw Zagłębia Sosnowiec, skąd we wrześniu trafił do Sandecji Nowy Sącz jako asystent trenera Kafarskiego.

Drugim z asystentów czyli Daniel Rusek to postać doskonale znana w Łęcznej. 33-latek od początku swojej przygody z piłką związany jest z Górnikiem – najpierw jako zawodnik grup młodzieżowych, a później jako trener klubowej Akademii i drugiej drużyny zielono czarnych. Rusek posiada licencję UEFA A, a obecnie przebywa na kursie UEFA A Elite Youth. – Dużo rozmawiałem z trenerem Ruskiem. Jest to osoba z Łęcznej, więc bezpośrednio związana z klubem. Pozwoli nam to na skupienie się nie tylko na taktyce, ale też chcielibyśmy wprowadzać indywidualne treningi dla zawodników, niezależnie od ich wieku. Cieszę się, że klub wyraził zgodę na rozszerzenie ławki trenerskiej – dodał szkoleniowiec Górnika.

Poza dwoma nowymi twarzami w sztabie, którym dowodzić będzie trener Mamrot znajdą się: Sergiusz Prusak (trener bramkarzy), Piotr Wilawer (trener przygotowania fizycznego) oraz Marek Mizerkiewicz (analityk). Całość sztabu uzupełnia kadra medyczna w osobach Marcina Lenarta i Marcina Panasiuka, a kierownikiem drużyny pozostanie Damian Czarnocki.