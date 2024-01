Transferowy hit w Fortuna I Lidze. Motor Lublin ma nowego skrzydłowego z Senegalu

20-latek trenował z Motorem od jakiegoś czasu i miał okazję wystąpić w sparingach ze Stalą Rzeszów, a także Resovią. Szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy żółto-biało-niebieskich. Na razie związał się z klubem umową do końca czerwca 2026 roku, ale z opcją przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata.

Jak radził sobie w rodzimej lidze? Naprawdę bardzo dobrze. W tym sezonie zapisał na swoim koncie dziewięć goli i cztery asysty. W ostatnim meczu miał okazję zagrać przeciwko drużynie mistrza Senegalu – AS Generation Foot i zaliczył w nim hat-tricka.

W poprzednich rozgrywkach uzbierał: osiem bramek i pięć asyst, a dodatkowo został wybrany najlepszym młodzieżowcem ligi, a dodatkowo znalazł się w jedenastce sezonu.

Co więcej, przed trwającym jeszcze Pucharem Narodów Afryki miał okazję trenować z reprezentacją Senegalu. Trzeba jeszcze dodać, że Ndiaye może grać nie tylko na skrzydle, ale i na „dziewiątce”. Co ciekawe, wcześniej piłkarz mógł trafić do… Górnika Łęczna, a nieoficjalnie mówi się, że klub z Lublina zapłacił za niego około 200 tysięcy euro.

– Skrzydła są u nas kluczowe, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Mamy dobrych zawodników, którzy zdają egzamin. Michał Król jest w czołówce pod względem statystyk, Mariusz Rybicki swoje wnosi, a mogą tam grać także: Piotr Ceglarz i Darek Kamiński. Chcieliśmy wzmocnić jeszcze rywalizację i nie zamykaliśmy się na żaden rynek. Pojawiła się opcja Jacques’a. Oglądaliśmy go wspólnie, patrzyliśmy na jego mocne strony, którymi na pewno są: pójscie w przestrzeń, wygrywanie pojedynków, ale i dobre wyobrażenie gry. To także piłkarz inteligentny. Mamy wymagania pod kątem taktyki, a najważniejsza jest drużyna. Dobrze się wkomponował, mamy nadzieję, że to będzie hit. Dajmy mu się teraz wykazać, wszelkie predyspozycje ma – powiedział na łamach portalu meczyki.pl Mateusz Stolarski, drugi trener Motoru.

Senegalczyk jest trzecim zawodnikiem, który w zimowym okienku dołączył do lubelskiego pierwszoligowca. Wcześniej beniaminek pozyskał obrońców: Pawła Stolarskiego (Pogoń Szczecin) oraz Kamila Kruka (Zagłębie Lubin).