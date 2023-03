Trofeum za zdobycie Fortuna Pucharu Polski przyjedzie do Łęcznej

W sezonie 2022/2023 Polski Związek Piłki Nożnej wraz ze sponsorem tytularnym turnieju – Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie przygotował wyjątkową akcję skierowaną do kibiców oraz klubów biorących udział w rozgrywkach. Fortuna Puchar Polski, zwany też Pucharem Tysiąca Drużyn, to doskonałe odzwierciedlenie tej zasady. Biorą w nim udział drużyny zarówno amatorskie, jak i profesjonalne. To sprawia, że niejednokrotnie jesteśmy świadkami niespodziewanych czy wręcz sensacyjnych rozstrzygnięć, niesamowitych zwrotów akcji i pięknych historii, które potrafi napisać tylko sport, a w szczególności piłka nożna.

W tym sezonie trofeum mogli zobaczyć kibice z Gdańska, Szczecina i Zielonej Góry, Chorzowa, Krakowa, Rzeszowa, Płocka, Siedlec, Lublina i Kalisza. W stolicy naszego województwa miało to miejsce 19 października 2022 roku przed meczem 1/16 finału pomiędzy Motorem Lublin, a Zagłębiem Lubin. Teraz puchar po raz drugi przyjedzie na Lubelszczyznę, ale tym razem do kopalni LW Bogdanka oraz do Łęcznej.

Na terenie kopalni trofeum będzie można obejrzeć w dniu meczu w godz. 13-15. Następnie puchar zostanie przewieziony na stadion Górnika, gdzie będzie można go oglądać od godziny 18.30, a więc na dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Organizatorzy w czasie oglądania trofeum przewidzieli szereg atrakcji w postaci konkursów i animacji. Będzie można zdobyć także atrakcyjne gadżety.

Na kilka dni przed historycznym meczem Górnika w Turnieju Tysiąca Drużyn zainteresowanie meczem z liderem PKO BP Ekstraklasy jest spore. W czwartkowe przedpołudnie łęcznianie przekazali, że do tej pory na spotkanie sprzedano dokładnie 3761 biletów. Wejściówki są wciąż dostępne, a klub zachęca do jak najliczniejszego przybycia kibiców na stadion i wspierania drużyny w jednym z najważniejszych meczów w jej historii.