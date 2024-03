Województwo lubelskie wesprze finansowo Motor Lublin

– Na zarządzie województwa ustaliliśmy, że najwyższy czas wejść mocniej we współpracę z Motorem, żeby odzyskać ten dawny blask piłki nożnej w Lublinie. Na początek jest to kwota 400 tysięcy złotych na wsparcie dla Motoru, ale chcę powiedzieć, że to początek. Będziemy szli dalej – zapewnia wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Dodał również, że liczy, że obecny sezon zakończy się pozytywnie i że żółto-biało-niebiescy wywalczą promocję do PKO BO Ekstraklasy. – Wierzę, że klub odniesie sukces, na który czekamy i na który czeka Lublin i Lubelszczyzna. Wierzę, że uda się już teraz – wyjaśnia.

Wsparcie z województwa lubelskiego cieszy oczywiście Zbigniewa Jakubasa, prezesa Motoru i większościowego udziałowca klubu z Lublina.

– Dziękujemy za próbę potraktowania Motoru na równi z innymi klubami. Do tej pory Górnik Łęczna dostawał od pana marszałka dużo większe środki, już nie wspomnę o żużlu. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że wszyscy docenią pracę, jaką Motor wykonuje w ostatnich dwóch latach, a zwłaszcza od kiedy do sztabu dołączył Goncalo Feio. To gigantyczna praca. Tego w Lublinie nigdy do tej pory nie było – mówi Jakubas.

– Wiemy, jak mamy pracować i jakie mamy cele. Mam nadzieję, że jeżeli uda nam się awansować do Ekstraklasy to ten stadion będzie pełny, a to jest świetna promocja regionu, przemysłu i wszystkiego, co miasto sobą reprezentuje. Bardzo dziękuję za wsparcie i liczymy na więcej – dodaje szef żółto-biało-niebieskich.