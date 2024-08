Z czwartoligowej Janowianki Janów Lubelski do pierwszoligowego Górnika Łęczna

23-letni zawodnik pochodzi z Uzbekistanu i występuje na pozycji ofensywnego pomocnika lub napastnika. Do tej pory Akhmedov występował w zespołach z niższych lig. Jego pierwszym klubem w Polsce była Janowianka Janów Lubelski, z której przeniósł się do Lublinianki. Potem znów grał on w Janowiance, następnie Avii Świdnik i Karpatach Krosno po czym po raz trzeci wrócił do Janowa Lubelskiego.

Akhmedov ma na swoim koncie 37 meczów w trzeciej lidze, trzy strzelone gole i trzy asysty. Teraz będzie mieć okazję dopisać do swojego piłkarskiego CV mecze w Betclic I Lidze.

W tym sezonie kadra Górnika Łęczna jest zdecydowanie bardziej międzynarodowa. Poza nowo pozyskanym Uzbekiem w drużynie są także Słowacy, Hiszpanie, Amerykanin, Nigeryjczyk, Chorwat, Słoweniec i Litwin. Ostatni z wymienionych czyli Dominykas Barauskas otrzymał powołanie na wrześniowe mecze tamtejszej reprezentacji. Litwini w nachodzących meczach Ligi Narodów UEFA podejmą szóstego września reprezentację Cypru. Trzy dni później w Bukareszcie spotkają się z reprezentacją Rumunii.

Barauskas to drugi po Fedorze Cernychu piłkarz Górnika z powołaniem do reprezentacji Litwy.