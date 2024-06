Zmiany na fotelu prezesa Fundacji Akademii Sportu Górnika Łęczna

Jak oświetlić lustro w łazience? Zbiór praktycznych wskazówek

Lustro jest ważnym elementem znajdującym się w każdej łazience. To właśnie przy nim wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne na twarz oraz makijaż. To właśnie tam często zerkamy tuż przed wyjściem z domu, aby skontrolować swój wygląd. Lampy znajdujące się w pobliżu tafli lustra pełnią często funkcję dodatkowego oświetlenia, uzupełniając to, które jest zamontowane na suficie. Zastanawiasz się, jak oświetlić lustro łazienkowe? Nie wiesz, czy kinkiet nad lustro jest dobrym rozwiązaniem? Odpowiedzi znajdziesz w naszym poniższym artykule.