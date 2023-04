Bilety na Motor dla nowych kibiców za 1 zł. Piknik przed meczem z Hutnikiem Kraków

Młodzi tancerze z Lublina proszą o wsparcie. Chcą wyjechać do Macedonii

Taneczna grupa DM Kids reprezentująca studio Dance Mania z Lublina to aktualni wicemistrzowie Polski do lat 12. Teraz stawiają sobie kolejne cele. W czerwcu chcą wyjechać do Macedonii na Mistrzostwa Europy. Potrzebują jednak wsparcia.