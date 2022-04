Garbarnia Kraków – Motor Lublin 0:1 (zapis relacji na żywo)

90+4' Koniec meczu, zasłużona wygrana gości. W końcówce Garbarnia nie była w stanie na poważnie zagrozić bramce Madejskiego.

90+3' Długie piłki do przodu rzucają już tylko miejscowi, ale nic z tego nie wynika.

90' Mecz potrwa 4 minuty dłużej.

88' Fatalne podanie Morysa, przejmuje Motor i "kradnie" kolejne sekundy.

85' Kolejne, nieudane zagranie w pole karne. Garbarnia kompletnie bez pomysłu, Motor dobrze ustawiony.

83' Niezła akcja Motoru, ale Ryczkowski nie dogadał się z Kołbonem i nic z tego nie wyszło. Słaba końcówka spotkania w Krakowie.

79' Garbarnia przeważa, ale nie ma pomysłu na rozmontowanie defensywy rywali. Kartka dla Fidziukiewicza.

74' Szansa na wyrównanie z rzutu wolnego. Uderza Klec i niewiele zabrakło, a piłka wylądowałaby w bramce. Nieznacznie pomylił się zawodnik gospodarzy.

71' Podwójna zmiana w Motorze: Sędzikowski i Świeciński schodza, a wchodzą: Polak i Król.

68' Kartka dla Świecińskiego.

64' Kolejny celny strzał ekipy z Krakowa, znowu Nowak, ale raz jeszcze łapie bramkarz Motoru.

63' Dobre dogranie w pole karne, ale strzał Nowaka prosto w Madejskiego. To była naprawdę dobra szansa dla gospodarzy.

59' Kołbon wywalczył rzut rożny.

55' Kołbon za Ceglarza.

53' Ciekawa sytuacja, bo zazwyczaj to obrońcy blokują dostęp do piłki przy linii końcowej, a tym razem zrobił to Madejski.

52' Dobry poczatek drugiej połowy. Garbarnia atakuje, a Motor będzie miał okazję na grę z kontry.

50' Groźna kontra gości, Wójcik dogrywa do Sędzikowskiego, ale ostatecznie ten drugi nie zdołał oddać strzału.

49' Groźnie atakuje Mateusz Duda, ale znowu interwencja Cichockiego, który wybija na rzut rożny.

48' Rzut wolny dla Motoru, ale centra Sędzikowskiego wybita przed obrońcę.

46' I od razu groźnie pod bramką Motoru. Najpierw Cichocki zablokował w polu karnym strzał Kuczaka, a po chwili w dryblingu "zaplął" się Rogoziński. Wszystko zaczęło się od złego podania pod swoją bramkę Fidziukiewicza.

46' Gramy po przerwie! Dwie zmiany w zespole gospodarzy.

45+2' Koniec pierwszej połowy, zasłużone prowadzenie gości.

45+1' Dobre podanie na wolne pole od Swędrowskiego do Ryczkowskiego, ale ciut szybszy Frątczak, który głową uprzedza zawodnika Motoru.

45' Pierwsza połowa potrwa 2 minuty dłużej.

45' Dobra akcja Garbarni, która kończy się strzałem z około 16 metrów Kleca, ale Madejski odbija na rzut rożny.

40' Szybka szansa na wyrównanie. Madejski piąstkuje pod nogi rywala, ale uderzenie Kacpra Dudy bramkarz Motoru broni nogą.

39' 0:1! Świetnie kontrę wyprowadzili: Rozmus i Ryczkowski. Strzał tego pierwszego w ostatniej chwili wślizgiem przyblokował obrońca, ale piłkę przejął jeszcze Fidziukiewicz i z najbliższej odległości mimo asysty drugiego defensora huknął pod poprzeczkę.

37' Ciekawe rozegranie rzutu wolnego, ale kompletnie nieudane, wszystko kończy się spalonym.

36' Wójcik fauluje Bartkowa, ale nie ma kartki, rzut wolny dla gospodarzy.

34' Podanie do bramkarza przejmuje Fidziukiewicz, wpada w pole karne, ale uderza wysoko nad poprzeczką, szkoda. A na boisku Ryczkowski, który zmienia Koseckiego.

33' "Kosa" poza boiskiem, a Motor chwilowo w dziesiątkę.

31' Nieudane zagranie Koseckiego, który za chwilę pada na murawę, a Fidziukiewicz pokazuje, że potrzebna będzie zmiana.

29' Powinno być 1:0! Feliks przejął piłkę na środku boiska, wymienił podania z kolegą, następnie zaatakował prawym skrzydłem i dograł pod bramkę do Kacpra Dudy, a ten chyba źle trafił w piłkę, bo uderzył za lekko i w ogóle nie w bramkę.

29' Dobrze dwa razy w defensywie Sędzikowski, który odbiera piłkę rywalom.

28' W końcu przy piłce Kosecki, ale jego zagranie w szesnastkę za mocne.

27' Sprytnie przepuszcza piłkę Sędzikowski, przejmuje ją na prawym skrzydle Ceglarz, ale jego zagranie w pole karne do bramkarza rywali.

20' Kolejny rzut rożny dla Motoru, ale piłka nie przechodzi pierwszego obrońcy. Po chwili szansa na poprawkę dla Sędzikowskiego, ale znowu za lekkie dośrodkowanie.

18' Faul na wysokości pola karnego Motoru, szansa na dośrodkowanie dla gospodarzy. Nic z tego.

17' Dośrodkowanie z prawego skrzydła, ale prosto do "koszyczka" Madejskiego.

16' Sędzikowski mógł zagrywać do Wójcika, ale wybrał Ceglarza w polu karnym, ale zagral ciut za mocno.

15' Po pierwszym kwadransie zdecydowana przewaga Motoru. Na razie jednak bez efektu bramkowego.

14' To powinno być 0:1! Złe wyprowadzenie piłki spod swojej bramki, strata tuż za polem karnym, uderza Swędrowski, ale minimalnie obok słupka.

13' Szybko przenieśliśmy się pod drugą bramkę. Rożny dla żółto-biało-niebieskich, dobra centra i piąstkowanie bramkarza. A po chwili strzał wysoko nad poprzeczką.

12' Groźnie gospodarze! Goście próbowali wybić piłkę ze swojego pola karnego, ale ta spadała pod nogi rywali, w końcu Bartków uderzył obok słupka.

10' Motor cały czas "siedzi" na rywalach i nie pozwala im wyjść z własnej połowy.

8' Kolejna akcja gości, złe podanie Sędzikowskiego w pole karne i zacznie Frątczak.

7' Pressing Motoru i znowu piłka dla ekipy z Lublina po faulu na Swędrowskim.

6' Wydawało się, że będzie groźnie, ale faul w ataku i piłka dla gospodarzy.

6' Wójcik atakuje z prawej strony, wrzuca i rożny dla gości.

4' Pierwsza okazja dla gości! Swędrowski wrzucał z prawego skrzydła, a Ceglarz chyba delikatnie trącił piłkę. Futbolówka ostatecznie mija jednak nieznacznie bramkę Frątczaka.

2' Śniegu nie widać już nawet poza boiskiem, dlatego warunki całkiem niezłe. Gorzej z wiatrem, bo mocno dzisiaj hula w Krakowie.

1' Gramy!

-------------------------------------------

Znamy już składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Tym razem Marek Saganowski zdecydował się odesłać na ławkę rezerwowych Tomasza Kołbona. A do „podstawy” wskoczył Damian Sędzikowski. Ponownie parę stoperów tworzą za to: Bartosz Zbiciak i Maksymilian Cichocki.

------------------------------------------

Garbarnia Kraków – Motor Lublin 0:1 (0:1)

Bramki: Fidziukiewicz (39).

Garbarnia: Frątczak – Purcha, Kardaś, Banach (46 Morys), Bartków, Marszalik (46 Rogoziński), Klec, M. Duda (67 Szywacz), K. Duda, Feliks (86 Bentkowski), Kuczak (61 Nowak).

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Cichocki, Rozmus, Swędrowski, Świeciński (71 Król), Kosecki (34 Ryczkowski), Sędzikowski (71 Polak), Ceglarz (55 Kołbon), Fidziukiewicz.

Żółte kartki: Feliks – Świeciński, Fidziukiewicz.

Sędziuje: Mariusz Myszka (Stalowa Wola).