Nowa komenda już czeka na strażaków. Niedługo przeprowadzka

Nowa strażnica dla Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, warta ponad 30 mln złotych, jest już prawie gotowa. Jej budowa rozpoczęła się w 2023 roku po zakończeniu rozbiórki poprzedniej siedziby straży - budynku z lat 70-tych XX wieku. Wewnątrz trwa jeszcze sprzątanie, dopinanie ostatnich spraw technicznych. W tym tygodniu przepięty został system informatyczno-radiowy. Obecnie trwają jego testy.

- Złożyliśmy już wniosek o pozwolenie na użytkowanie i jeśli otrzymamy go w tym tygodniu to w przyszłym rozpoczniemy przeprowadzkę z ulicy Mościckiego - informuje kpt. Emil Głogowski, z-ca rzecznika PSP Puławy. Według planu cała ta procedura przenosin powinna zakończyć się do połowy maja.

Przypomnijmy: puławscy strażacy ostatnie lata spędzili w biurach Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a strażackie wozy garażowały w tymczasowych wiatach postawionych na parkingu biurowca. W tym miesiącu cały sprzęt oraz załoga licząca ok. 75 osób, wróci do nowego domu.

Wiadomo już kiedy nastąpi oficjalne otwarcie nowej strażnicy. Uroczystość zaplanowano na sobotę, 7 czerwca, a będzie ona powiązana z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka, właśnie w Puławach. Te mają rozpocząć się w południe na Placu Chopina, gdzie pojawią się przedstawiciele komend z całej Lubelszczyzny. Grupa strażaków otrzyma wtedy awanse i odznaczenia. Zebrani będą mieli okazję obejrzeć defilade pododdziałów i wysłuchać okolicznościowych przemówień. Zaplanowano również strażacki piknik, w trakcie którego zainteresowani będą mogli z bliska obejrzeć sprzęt używany na co dzień przez funkcjonariuszy.

Po zakończeniu części oficjalnej, delegacja złożona z kierownictwa PSP w Puławach oraz zaproszonych gości uda się na ul. Słowackiego, gdzie weźmie udział w otwarciu nowej siedziby puławskiej straży. Warto wspomnieć, że na obecnym etapie zakupione zostało jedynie jej podstawowe wyposażenie, bez m.in. sali "Ognik" oraz części umeblowania. Te brakujące elementy mają zostać uzupełnione jesienią tego roku w drodze nowego przetargu.