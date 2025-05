Tylu takich elektryków nie ma nikt. Nowe autobusy dla Zamościa

Umowę podpisali w środę w zamojskim ratuszu Marcin Górski, dyrektor ds. produktu i sprzedaży w MAN Polska, prezydent Rafał Zwolak i prezes Sławomir Ożgo (fot. Anna Szewc)

Za 330 dni, może ciut wcześniej MAN Polska dostarczy do Zamościa kolejnych 14 autobusów elektrycznych. Dołączą do takiej samej liczby już jeżdżących po mieście tej samej firmy. Prezydentowi marzy się, by były w barwach miasta.

