Dwudniowe święto muzyki niezależnej. Ultra Chaos Piknik 2025

Będzie to 16 edycja tego wydarzenia, na którym nie ma słabych zespołów! To, co wyróżnia Ultra Chaos Piknik od podobnych festiwali, to ogromna różnorodność stylistyczna. Każdy zespół gra inaczej, choć obracają się muzycznie w kręgu szerokiej rozumianej sceny HC PUNK. Tak więc na scenie zobaczymy zespoły: punkowe, hard coreowe, crustowe, post punkowe jak również metalowe.

Na dwudniowy festiwal przyjeżdżają kapele z całego świata m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Korei Południowej. Według subiektywnej rekomendacji autora, warto będzie zobaczyć legendę angielskiego street punka, zespół GBH! Skoro jesteśmy w kręgu ostrego punka, to na pewno nie można przeoczyć koncertu szkockich hardcoreowców z DISAFFECT, którzy znani są z zaangażowania politycznego, anarchistycznych tekstów oraz charakterystycznych wokali żeńsko-męskich. Sensacją może okazać się koncert szwedzkiego SJU SVARA AR, który znany jest z żywiołowych występów na żywo oraz zaangażowania w scenę DIY i ruchy antyfaszystowskie. Oprócz zespołów zagranicznych wystąpi czołówka polskiej sceny niezależnej. Szczególną uwagę warto zwrócić na koncerty takich zespołów jak: VESPA, FARAWAY czy BELGRADO.

Na fali dobrego przyjęcia wydawnictwa „Punkowa Zamojszczyzna 1983-2023” kilka starych zespołów z tego terenu ponownie zaczęło grać, między innymi istniejący w latach 1993-1997 zespół DZIECI Z MĄKI z Tomaszowa Lubelskiego, który zagra koncert 27 czerwca 2025 r. na Festiwalu Ultra Chaos Piknik w Żelebsku k. Biłgoraja.

Więcej informacji na temat biletów i zespołów znajdziecie na stronie wydarzenia www.ucp.nopasaran.pl