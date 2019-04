Górnik wreszcie się przełamał. Czy pójdzie za ciosem?

„Zielono-czarni” wygrali to spotkanie po bramce Pawła Wojciechowskiego. Dla wracającego po kontuzji snajpera łęcznian był to zresztą 10 gol w tym sezonie. Dzięki temu Górnik nadal zajmuje szóste miejsce w tabeli i ma szansę na dogonienie czołówki. – Cieszymy się ze zwycięstwa, bo od meczu z Resovią nie mieliśmy takiej możliwości. Jedyną radość dają nam jednak tylko i wyłącznie trzy punkty. Co do sposobu gry to patrząc na to, co wyprawialiśmy na boisku, to bardzo, bardzo daleka droga przed nami, by ta drużyna zaczęła funkcjonować tak, jak chcemy – przyznał po spotkaniu Marcin Broniszewski, trener Górnika. – Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, Rozwój stworzył dużo więcej sytuacji bramkowych, a nasz bramkarz absolutnie nam pomógł. Po strzeleniu gola z niezrozumiałych względów cofnęliśmy się, nie byliśmy w stanie utrzymać piłki w żadnej strefie boiska. Gospodarze grali bardzo ambitnie i kreowali sporo okazji. Trzeba to powiedzieć: byliśmy farciarzami – dodał szkoleniowiec ekipy z Łęcznej.

Niemniej jednak ostatnia wygrana z pewnością tchnęła trochę optymizmu w głowy piłkarzy. I wydaje się, że przyszła w bardzo dobrym momencie. – Żyjemy z tygodnia na tydzień. Ostatni mecz pokazał, że ta droga, aby nie wybiegać nadto w przyszłość, a tylko do najbliższego rywala, jest słuszna – zastrzega Broniszewski.

W najbliższą środę piłkarzy z Łęcznej czeka kolejne domowe starcie. Tym razem ich rywalem będzie Pogoń Siedlce, która podobnie jak Górnik w poprzednim sezonie spadła z zaplecza Lotto Ekstraklasy do II ligi. Klub chce zachęcić kibiców do przyjścia na stadion. Dlatego wszystkie bilety na to spotkanie dostępne są w sprzedaży w cenie pięciu złotych. Ponadto bilet dziecięcy dla dzieci do 13 roku życia kosztować będzie symboliczną złotówkę. Wejściówki można nabywać online na stronie internetowej bilety.gornik.leczna.pl oraz w wybranych salonikach prasowych sieci Kolporter. Z kolei następny mecz piłkarze z Łęcznej rozegrają w niedzielę o godzinie 13.05 w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 3 Regionalna, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Dwa najbliższe spotkania dadzą odpowiedź czy łęcznian będzie w tym sezonie stać na zajęcie miejsca dającego awans.