Jeszcze jedno wzmocnienie Wisły Grupy Azoty Puławy

Nowy zawodnik puławskiej ekipy jest Meksykaninem i urodził się 29 sierpnia 1998 roku. Jest filigranowej budowy bo mierzy lediwe 163 cm i waży 59 kg. Garcia to wychowanek Club Universidad Nacional, a do Polski trafił w sezonie 2021/2022, a jego pierwszym klubem był Chemik Police. Po sezonie spędzonym w województwie zachodnio-pomorskim Garcia przeniósł się niemal na drugi koniec naszego kraju, bo do drużyny rezerw Stali Rzeszów. Po rundzie jesiennej „awansował” do pierwszej drużyny.

W trwającym sezonie Meksykanin zagrał 11 meczów na poziomie Fortuna I Ligi, a sześć z nich zaczynał w wyjściowej jedenastce. 25-latek strzelił też dwa gole na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył w przegranym 2:5 meczu z Odrą Opole, a kolejną… w Lublinie w starciu przeciwko Motorowi Lublin, który Stal przegrała 2:3.

Przenosiny meksykańskiego napastnika z Rzeszowa do Puław nie powinno dziwić kibiców „Dumy Powiśla”. A to dlatego, że jeszcze niedawno w sztabie zespołu ze stolicy Podkarpacia był obecny trener Wisły Mikołaj Raczyński. Wydaje się więc, że 32-letnmi szkoleniowiec jest pewny umiejętności nowego nabytku drugoligowca i wierzy, że za zaufanie odwdzięczy się strzelaniem bramek.

Manuel Ponce Garcia to trzecie zimowe wzmocnienie puławian. Wcześniej do drużyny dołączyło dwóch innych zawodników, którzy również występują w ataku – Piotr Giel z Chojniczanki Chojnice i Mikołaj Kosior z Motoru Lublin. Z klubem pożegnali się za to: Mateusz Kaczmarek, Kacper Kołotyło, Dawid Retlewski, Filip Rutz, Bartosz Rymek i Jakub Wlaźlik.