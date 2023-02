Kibice Motoru sprawdzają ceny biletów na innych stadionach

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od decyzji klubu z Lublina, który zrezygnował z ulgowych wejściówek na spotkanie z Rakowem. Jeszcze do niedawna za obejrzenie z wysokości trybun lidera PKO BP Ekstraklasy trzeba było zapłacić 55 zł.

Od 20 lutego ta cena wynosi już 65 zł. W związku z wysokimi cenami kibice postanowili, że nie będą promować wydarzenia i że podczas meczu z Rakowem zabraknie zorganizowanego dopingu.

Klub tłumaczy

– Ceny biletów nie są przypadkowe tylko adekwatne do rangi wydarzenia i wynikają z konkretnych danych. Nasza decyzja o wprowadzeniu jednej ceny biletu oparta jest o szczegółową analizę sprzedażową, w tym również meczu z Wisłą Kraków, gdzie bilety ulgowe dla dzieci do 13 roku życia i osób powyżej 70 r.ż. stanowiły jedynie około 5 proc. wszystkich sprzedanych biletów. Utrzymana została natomiast specjalna oferta na bilety dla grup zorganizowanych t.j. minimum dziesięciorga dzieci do 15 roku życia i ich opiekuna (30 zł dla dziecka, 55 zł dla opiekuna). Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: bilety@motorlublin.eu – poinformował klub z Lublina w swoim oświadczeniu.

Działacze Motoru tłumaczyli, że wiele rzeczy drożeje. – Rosnące koszty funkcjonowania związane m.in. z inflacją, wyższymi kosztami energii, najmu stadionu i pomieszczeń klubowych dotykają również nasz Klub. Poniesione przez Motor Lublin wydatki są 25 proc. wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Sport i osiąganie dobrych wyników wymagają ciągłych nakładów finansowych. Wszyscy trzymamy kciuki za naszą drużynę, kibicujemy na stadionie. Kupując bilety, gadżety wspieramy ją w drodze do spełnienia naszego wspólnego marzenia o awansie. Przed nami piłkarskie święto jakiego nasz Klub nie przeżywał od ponad 40 lat – ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski, Motor Lublin – Raków Częstochowa. Wierzymy w to, że tym razem też pokażecie jak silni i oddani są Kibice Motoru Lublin, a wasz głośny doping z trybun poniesie drużynę w drodze po historyczny awans do półfinału rozgrywek – można przeczytać w komunikacie żółto-biało-niebieskich.

Kibice sprawdzają ceny

Takie tłumaczenia raczej nie trafiły do sympatyków klubu z Lublina. Dlatego fani postanowili sprawdzić, jak wygląda cennik karnetów i biletów w innych miastach i to nie tylko w II lidze. Jeden z kibiców, którego można znaleźć na twitterze pod nickiem „Nazgulowski” opublikował zestawienie, na którym można wszystko dokładnie sprawdzić.

Drużyna Goncalo Feio zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli. Jak w takim razie wypada, w kwestii cen biletów na tle pierwszej trójki? W tabelce przygotowanej przez fanów można znaleźć lidera, czyli Kotwicę Kołobrzeg i drugi KKS Kalisz. Pierwszy z klubów proponuje wejściówki za: 20 (normalna) i 15 zł (ulgowa) oraz karnety za: 120 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy). W Kaliszu trzeba zapłacić odpowiednio: 20 i 10 zł oraz 80 i 150 zł.

Jeżeli chodzi o trzecią Polonię Warszawa, to bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 15 zł, a karnety 160 i 80 zł. „Czarne Koszule” proponują też wejściówki rodzinne. Dorosły płaci wówczas 25 zł, a każde dziecko w wieku 8-18 lat tylko 10 zł. W przypadku karnetów ta cena wynosi 155 zł (dorosły) i 75 zł (dziecko w wieku 8-18 lat).

Sprawdzamy jeszcze inny klub z województwa lubelskiego – Wisłę Puławy. Normalna wejściówka kosztuje 20 zł, ulgowa 12, a kobiety wchodzą na stadion za 1 zł. Bezpłatnie mecz mogą obejrzeć dzieci i młodzież do 13 roku życia, ale muszą pojawić się na stadionie z opiekunem. Jak wygląda cennik karnetów? 120 zł (normalny), 60 zł (ulgowy) i 8 zł (kobiety).

Ile zapłacimy za oglądanie Motoru? Trzeba od razu zaznaczyć, że karnety były w promocyjnych cenach do 6 grudnia 2022 roku. Wówczas kosztowały: 175 zł (normalny) oraz 100 i 150 zł (w zależności od trybuny). Teraz te ceny wzrosły do: 250 zł oraz 170 i 200. Na normalną wejściówkę wydamy 30 zł, a na ulgową 20-25 zł.

Drogo jak w ekstraklasie

Kibice sprawdzili także kluby z wyższych lig. W ich zestawieniu można znaleźć Legię Warszawa, Górnika Zabrze, Lechię Gdańsk czy Raków (ekstraklasa), a także pierwszoligowców: Górnika Łęczna, Wisłę Kraków, ŁKS Łódź, a także Stal Rzeszów.

– Do niedawna gdy ktoś z mojego otoczenia mówił, że w Motorze Lublin ceny biletów i karnetów są jak w ESA – nie wierzyłem, nie analizowałem, ignorowałem. Dzisiaj pod lupę wziąłem Lechię Gdańsk, a tam nie tylko ceny zbliżone do Motoru, ale dodatkowe profity dla karnetowiczow – napisał na twitterze „Nazgulowski”.

Dla przykładu, w Gdańsku za bilety trzeba zapłacić: 35-55 zł (normalny) i 20-35 zł (ulgowy), a za karnety: 179-280 zł (normalny) oraz 102-179 zł (ulgowy). A w Łodzi, na meczach lidera Fortuna I Ligi – ŁKS: 20-35 zł (normalny) i 5-23 zł (ulgowy) oraz 120-220 (normalny karnet) i 25-120 (ulgowy karnet). Tabelkę z cennikiem poszczególnych klubów, którą przygotowali kibice Motoru można znaleźć poniżej.