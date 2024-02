Mikołaj Raczyński (Wisła Grupa Azoty Puławy): Za nami pożyteczne sparingi po intensywnym tygodniu

Mikołaj Raczyński, trener Wisły

– Za nami dwa pożyteczne sparingi po bardzo intensywnym tygodniu. Jednym z głównych założeń na te mecze było przełamanie mentalne i zwycięstwo, bo pomimo dobrej gry w ostatnich dwóch tygodniach, tej wygranej zabrakło. Mieliśmy ciężkie pierwsze 30 minut z Siarką, gdzie graliśmy pod wiatr i na pewno miało to wpływ na przebieg spotkania. Po tym czasie to my staliśmy się drużyną lepszą i stwarzającą groźniejsze sytuacje. Bramka na 1:0 została strzelona po bardzo dobrze założonym pressingu przez całą drużynę. W drugiej części to my byliśmy dużo groźniejsi i spokojnie mogliśmy strzelić dwie, trzy bramki więcej, ale skończyło się tylko 2:0. Cieszy podejście i nastawienie zespołu, bo jak tak będzie to wyglądać w lidze, to o wynik będę spokojny.

– Mecz z KSZO był zagrany trochę w eksperymentalnym składzie, gdzie znowu byliśmy wsparci zawodnikami z drugiej drużyny. W związku z tym sama organizacja gry nie była na najwyższym poziomie, ale na ogromny plus składa się determinacja i zaangażowanie indywidualne zawodników. Każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony i uważam, że głównie dzięki tej determinacji odnieśliśmy zwycięstwo w tym spotkaniu. Podkreślę, że chłopcy z akademii zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie i kilku z nich będziemy nadal monitorować.