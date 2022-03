Motor Lublin – Lech II Poznań 2:1 (zapis relacji na żywo)

90+4' Lech II nie zdążył już poszukać wyrównania i trzy punkty zostają w Lublinie.

90+3' Moskwik z żółtą kartką.

90+2' 2:1! Kornobis dostaje piłkę w pole karne i uderza do siatki. Chwila drzemki defensywy Motoru. Jeszcze minuta do końca.

89' Jeszcze groźnie w szesnastce gospodarzy, ale zagranie ręką jednego z "Lechitów" i gola kontaktowego nie będzie.

86' 2:0! Dobra akcja Motoru. Wójcik zagrał klepkę z Ryczkowskim, po chwili zagrał wzdłuż piątki, ale Mrozek zdołał odbić piłkę nogą. Tak się jednak składa, że futbolówka wylądowała u Moskwika, który świetnie huknął pod poprzeczkę i zamknął mecz.

85' "Kolejorz" nadal naciska w poszukiwaniu wyrównania i teraz kolejna wrzutka była nawet lepsza, ale dobrze z bramki wychodzi Madejski.

83' Powinno być po meczu! Ryczkowski dobrze zachował się przed polem karnym, wrzucił idealnie na głowę do Firleja, ale ten strzelił lekko i prosto do "koszyczka" bramkarza Lecha II.

81' Rożny po akcji Ryczkowskiego i kolejna zmiana. Moskwik za Koseckiego.

80' Kolejna beznadziejna wrzutka, albo raczej próba wrzutki, bo tym razem to nie była nawet piłka w pole karne.

78' Firlej za Fidziukiewicza.

76' Ryczkowski za Ceglarza.

75' Kolejna centra z lewego skrzydła i po raz kolejny ta wrzutka powinna być lepsza. Madejski łapie bez najmniejszych problemów.

72' Dwie centry w pole karne Motoru. Lepsza ta pierwsza, bo Madejski musiał piąstkować. Druga do nikogo i piłka dla gospodarzy.

64' Powinno być 2:0. Najpierw za krótkie podanie do "Fidzia", ale fatalnie przedłużył je jeden z obrońców Lecha i napastnik Motoru w sytaucji jeden na jeden z bramkarzem uderzył prosto w niego.

61' Fidziukiewicz i 1:0 dla Motoru. 17 gol napastnika żółto-biało-niebieskich i pierwszy w 2022 roku.

60' Karny dla Motoru! Kosecki faulowany przez Zagórskiego!

58' Kartka dla Wójcika.

52' Świetnie piłkę wyprowadził Swędrowski, a akcję gospodarzy kończy niezłym strzałem Ceglarz, szkoda tylko, że strzałem tuż obok słupka.

49' Naprawdę groźnie pod bramką Motoru! Atak lewym skrzydłem Łukasza Norkowskiego, który "wjechał" między dwóch rywali i uderzył po ziemi, Madejski odbija strzał ręką, a dobitka zablokowana przez obrońców.

46' Sędzikowski zmienia Kołbona.

45+1' Centra z narożnika boiska "przeciągnięta" i po 20 doliczonych sekundach sędzia kończy pierwszą połowę spotkania.

45' Dobra okazja dla Lecha II, Czekała miał sytuację jeden na jeden z obrońcą w polu karnym, ale zamiastw chodzić w dryblin uderzał i wywalczył tylko rzut rożny.

41' Swędrowski najpierw wrzuca, ale wybijają obrońcy. "Swędro" przejmuje jednak piłkę i uderza z powietrza, ale bez problemu łapie Mrozek.

40' Kolejne dośrodkowania ekipy z Poznania do Madejskiego zamiast do graczy w niebieskich koszulkach.

36' Kołbon strzela, ale bardzo lekko i w środek bramki.

32' Dobre dogranie w pole karne do Spławskiego, ale napastnik nie opanował piłki.

29' Blisko bramki dla ekipy z Lublina! Po rzucie rożnym najpierw piąstkuje Mrozek, piłka spada na piątkę, strzału nie zdołał oddać Cichocki, ale dobrze zastawił piłkę i uderzył Wójcik. Bramkarz przyjezdnych znowu jednak broni i ciągle mamy 0:0.

28' Groźnie pod bramką Lecha II. Fidziukiewicz przed pole karne do Ceglarza, ten zablokowany, ale piłka trafia do Koseckiego, który zagrywa do "Cegły". Ten ostatni znowu zablokowany i tylko rożny.

27' Szansa na centrę z rzutu wolnego dla gości, ale znowu za mocno. Piłka w rękach Madejskiego.

25' Łatwo "skasowany" atak Motoru, a po drugiej stronie boiska Klupś próbował nabić rywala i wywalczyć rzut rożny, ale piłka jednak dla miejscowych.

22' A teraz sprzed pola karnego spróbował Klupś, ale prosto w bramkarza Motoru. Lepszy fragment gości, którzy wymieniają podania i zaczynają stwarzać zagrożenie pod bramką rywali.

21' Motor najpierw odzyskał piłkę pod swoją bramką, szybko ją stracił, a po centrze z lewegro skrzydła Spławski trącił piłkę głową, ale Madejski miał wszystko pod kontrolą.

17' Fidziukiewicz do "nikogo" i piłka dla Lecha II.

16' Pierwsza, naprawdę dobra okazja Motoru. Swędrowski strzela z rzutu wolnego, odbija Mrozek, a niewiele zabrakło, żeby Fidziukiewicz dobił futbolówkę do siatki. Ostatecznie Lech II wybija na "uwolnienie".

14' Rajd Kołbona, ale jego uderzenie zablokowane, kolejny rożny dla gospodarzy.

13' Atak Lecha II lewym skrzydłem, ale "przeciągnięte" dośrodkowanie, a dodatkowo piłka przekroczyła już linię końcową.

11' Dobra akcja Motoru, Wójcik dogrywał pod bramkę, ale goście wybijają na rzut rożny.

8' W przeciągu kilkudziesięciu sekund dwie akcje Koseckiego. Najpierw strzał zablokowany, po chwili centra do Ceglarza w pole karne, a wszystko końćzy się niecelną główką Fidziukiewicza.

4' Dobry pressing Motoru, szybko odzyskana piłka na wysokości pola karnego rywali.

1' Gramy! I od razu pierwszy strzał Kołbona, ale nad bramką.

Lech II dotarl do Lublina jednak bez wzmocnień z pierwszej drużyny. A w składzie gospodarzy znowu duet wychowanków w roli stoperów, czyli: Bartosz Zbiciak i Maks Cichocki.

Motor Lublin – Lech II Poznań 2:1 (0:0)

Bramki: Fidziukiewicz (61 -z karnego), Moskwik (86) - Korbobis (90+2).

Motor: Madejski – Wójcik, Zbiciak, Cichocki, Rozmus, Swędrowski, Świeciński, Kołbon (46 Sędzikowski), Kosecki (81 Moskwik), Ceglarz (75 Ryczkowski), Fidziukiewicz (78 Firlej).

Lech II: Mrozek – Zagórski (72 Kukułka), Laskowski, Waliś, Palacz (72 Fietz), Norkowski, Kryg (77 Szulc), Kriwiec, Czekała (62 Wilak), Spławski, Klupś.

Żółte kartki: Wójcik (Motor).

Sędziuje: Mateusz Jenda (Warszawa).