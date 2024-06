Metalowiec utrzymał się rzutem na taśmę. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Bohaterem Metalowca w tym arcyważnym meczu okazał się Bartosz Sowa, który trafił do siatki w 53 minucie i tym samym zapewnił ekipie z Goraja utrzymanie na poziomie klasy okręgowej. A Unia? Zespół z Hrubieszowa wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Los drużyny trenera Piotra Stadnickiego jest obecnie w rękach… Huczwy Tyszowce. Jeśli Damian Ziółkowski i spółka wgrają batalię w barażach o Hummel IV Ligę Unia pozostanie w „najciekawszej lidze świata”. Jeśli im się to jednak nie uda to kolejny sezon drużyna z Hrubieszowa spędzi w klasie A.

A z kim w półfinale baraży zagra ekipa Przemysława Siomy? Ostatecznie rywalem ekipy z Tyszowiec będą rezerwy Podlasia Biała Podlaska, które rzutem na taśmę awansowały z trzeciej lokaty na pozycję wicelidera. Stało się tak bo Podlasie II wysoko ograło Unię Krzywda, a Orlęta Łuków uległy u siebie Lutnii Piszczac i spadły na najniższy stopień podium.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA - Wyniki 30. kolejki

Hetman Zamość – Huczwa Tyszowce 1:2 (Miedźwiedź 20 – Maksymenko 1, Ziółkowski 90) * Olimpiakos Tarnogród – Błękitni Obsza 1:0 (Stetskiv 70) * Tanew Majdan Stary – Olimpia Miączyn 3:1 (Legieć 15, T. Blicharz 85, 90 – Nowak 45)* Metalowiec Goraj – Unia Hrubieszów 1:0 (Sowa 53) * Potok Sitno – Pogoń 96 Łaszczówka 1:3 (Dołba 33 – Żurawski 21, Kłos 60, Świątek 75) * Victoria Łukowa – Graf Chodywańce 1:0 (R. Stępień 58) * Sparta Łabunie – Korona Łaszczów 3:5 (Buczak, Pilipczuk dwie – Bodeńko trzy, Materazzo, Borowiak) * Omega Stary Zamość – Grom Różaniec nie odbył się