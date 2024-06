Jarmark koński w Muzeum Wsi Lubelskiej

Wydarzenie odbyło się w uroczym sektorze Roztocze, pomiędzy piwiarnią a kuźnią z Ciosmów. Przedstawienie było jednodniowym, cyklicznym jarmarkiem nawiązującym do historycznych jarmarków – targów łęczyńskich i piaseckich organizowanych w okresie międzywojennym, których najlepsze tradycje sięgają XVII i XVIII wieku.

W "spektaklu" wzięli udział członkowie komisji targowej, w której był weterynarz badający świadectwa zwierząt, dziedziczki z okolicznych majątków, spisujące skrupulatnie wszystkie dane czy gospodarz prezentujący konie. Nie mogło zabraknąć Cygana, który od dawien dawna był znawcą koni, żyda będącego świadkiem transakcji a także nielegalnego litkupu czyli tradycyjnego opijania wódką zawartej transakcji, strzegący porządku posterunkowy, który przyjął łapówkę oraz najbardziej zainteresowany zakupem gospodarz majątku. Całej otoczce lekcji jak było dawniej, towarzyszył obszerny komentarz lektora.

-Przychodzimy do skansenu, na każdy pokaz. Nieważne czy pada deszcz, czy świeci słońce. Wszystkie pokazy są interesujące i ukazują jak to było dawniej. Dzięki temu nasze wnuczki, będą wiedziały jakie mają korzenie i jak to było w przeszłości- mówiła pani Teresa.