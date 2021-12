26' Kibice Motoru prezentują efektowną oprawę. Tymczasem mamy przerwę w grze bo jednemu z legionistów udzielana jest pomoc medyczna.

22' Motor naciska i szuka kolejnej bramki. Na lewej flance szarżował Sędzikowski, ale zwlekał z dośrodkowaniem i gospodarze mieli tylko rzut rożny. W odpowiedzi po wrzutce strzelał głową Pekhart, ale bez powodzenia

20' Znów było groźnie w polu karnym Legii, ale tym razem defensorzy ze stolicy zdołali wybić piłkę

18' Legia stara się zareagować, ale póki co bez efektu. Z kolei Motor po strzelonej bramce coraz bardziej się napędza

Bardzo składna akcja gospodarzy zakończona zagraniem do Fidziukiewicza, a ten uderzył z półobroty niemal bez namysłu i otworzył wynik spotkania!

14' GOOOOOL DLA MOTORU!!!!

9' Powinno być 1:0 dla Legii. Świetne zagranie Josue do Andre Martinsa, ale ten drugi uderzył bezpośrednio z powietrza nad poprzeczką

5' Próbował Motor, ale strzał sprzed pola karnego bardzo, bardzo niecelny

3' Pierwsza groźna akcja oskrzydlająca gości kończy się przejęciem piłki przez Madejskiego

1' GRAMY!

Oba zespoły już na murawie, za chwilę początek spotkania

- Jest to dla nas bardzo ważny mecz. Starałem się wystawić jak najlepszy skład na Motor. Dla nas Fortuna Puchar Polski to droga do europejskich pucharów - zdradził Marek Gołębiewski, trener Legii

- Dla moich zawodników to fajny sprawdzian, a sam mecz jest wielkim wydarzeniem. W poniedziałek przed meczem pytałem zawodników o zdrowie i wszyscy byli gotowi do walki. Mam nadzieję, że kiedy zabrzmi pierwszy gwizdek kibice obejrzą dobry mecz - powiedział przed początkiem spotkania Marek Saganowski, trener Motoru.

To będzie pierwsze starcie Motoru z Legią od niemal 30 lat. Dodatkowo mistrzowie Polski są w tym roku w wielkim kryzysie i w lidze przegrali już 10 z 14 meczów. Czy drugoligowiec zdoła wykorzystać problemy rywala? Przekonamy się wieczorem.

------------------------------------------

Motor Lublin - Legia Warszawa

Bramki: Fidziukiewicz (14).

Motor: Madejski - Błyszko, Swędrowski, Fidziukiewicz, Moskiwk, Cichocki, Wójcik, Sędzikowski, Kołbon, Kusiński, Ceglarz.

Legia: Boruc – Hołownia, Josue, Luquinhas, Martins, Nawrocki, Pekhart, Ribeiro, Skibicki, Slisz, Wieteska.

Żółte kartki:

Sędziuje: Łukasz Kuźma (Bialystok).