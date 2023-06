Co musi się stać, by Motor wciąż mógł liczyć na awans? Możliwe scenariusze

Po 33 kolejkach Motor z dorobkiem 54 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. To ostatnia lokata dająca prawo do gry w barażach o Fortuna I Ligę. Nad ekipą z Lublina plasuje się obecnie KKS Kalisz (również 54 punkty), czwarty jest Znicz Pruszków, a trzeci Stomil Olsztyn (obie ekipy mają po 56 „oczek).

Drużyna trenera Goncalo Feio nie ma już szans na awans bezpośredni, ale niedzielny mecz wyjazdowy z Polonią ma dla niej niebagatelne znaczenie. W przypadku wygranej i niekorzystnych wyników zespołów będących obecnie przed nimi w tabeli żółto-biało-niebiescy mogą wskoczyć nawet na trzecie miejsce. A to oznaczałoby, że półfinałowy mecz barażowy z ekipą z szóstego miejsca odbyłby się na Arenie Lublin. A jeśli Rafał Król i spółka okazaliby się lepsi od rywala to mecz o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy również zostałby rozegrany w Lublinie.

Powyższe założenia to najkorzystniejszy z możliwych scenariuszy. A jaki jest najgorszy? Jeśli Motor przegra w niedzielę z liderem tabeli, a swój mecz z rezerwami Lecha wygra Wisła Grupa Azoty to „Duma Powiśla” awansuje kosztem lublinian do strefy barażowej. Jak więc widać, choć do końca sezonu została do rozegrania tylko jedna kolejka niewiadomych jest bardzo dużo.

Z jakim nastawieniem piłkarze Motoru pojadą do stolicy? – Dla nas będzie to mecz jak każdy inny. Spotkanie na Konwiktorskiej w Warszawie będzie dla nas takie samo jak wyjazdy do Kołobrzegu, Kalisza czy Pruszkowa. Jedziemy tam po zwycięstwo – zapewniał już po meczu z rezerwami Zagłębia Lubin Goncalo Feio, trener żółto-biało-niebieskich.

W niedzielę w barwach Motoru na boisku nie zobaczymy etatowego stopera – Przemysława Szarka, który w starciu z ekipą „Miedziowych” otrzymał dwie żółte kartki i właśnie z powodu napomnień nie będzie mógł wybiec na murawę. Trener Feio po meczu z Zagłębiem II przyznał, że to spora strata dla drużyny, ale w zespole są inni gracze, którzy z pewnością skutecznie go zastąpią.

Początek niedzielnego meczu w Warszawie zaplanowano na godzinę 18. O tej samej porze odbędą się zresztą wszystkie meczo ostatniej kolejki eWinner drugiej ligi.

PIŁKARSKA EWINNER II LIGA – 34 KOLEJKA

Niedziela godz. 18: Olimpia Elbląg – GKS Jastrzębie * Garbarnia Kraków – Górnik Polkowice * Polonia Warszawa – Motor Lublin * Zagłębie II Lubin – KKS 1925 Kalisz * Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Siedlce * Radunia Stężyca – Stomil Olsztyn * Siarka Tarnobrzeg – Śląsk II Wrocław * Hutnik Kraków – Znicz Pruszków * Wisła Puławy – Lech II Poznań.