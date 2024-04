Prowadzenie w pierwszej połowie, dramat po przerwie. Wisła Grupa Azoty Puławy bez punktów

Sześć spotkań trwała seria bez zwycięstwa Kotwicy. Za rozczarowujące wyniki głową zapłacił trener Marcin Bartoszek. Zastąpił go na tym stanowisku Ryszard Tarasiewicz, dla którego mecz w Puławach był debiutem w nowym klubie.

Po pierwszej połowie walcząca o ligowy byt Wisła była wyraźnie lepsza od rywali. Swoją przewagę udokumentowała trafieniem z 14 minuty, kiedy Mateusz Klichowicz dobrze dośrodkował z rzutu rożnego. W polu karnym najlepiej zachował się Radosław Seweryś i uderzeniem głową dał gospodarzom prowadzenie. Dla 20-letniego defensora było to pierwsza bramka w tym sezonie.

Patrząc na końcowy wynik puławianie mogą żałować, że nie zdołali podwyższyć prowadzenia. Okazje do tego były, ale brakowało im też szczęścia oraz skuteczności. Po zmianie stron bowiem kołobrzeżanie zagrali juz dużo lepiej Gospodarze jednak sami się do tego przyczynili, bo oddali przeciwnikowi inicjatywę.

Dramat Wisły rozpoczął się w 69 minucie, kiedy składna akcja całej drużyny została wykończona przez Filipa Kozłowskiego. Pochodzący z Inowrocławia 28-latek w przeszłości miał już okazję posmakować gry w Ekstraklasie. Miało to miejsce w czasach, kiedy reprezentował barwy Pogoni Szczecin.

Kolejny akt dramatu w Puławach nastąpił po niespełna 120 sekundach. Tym razem rzut rożny świetnie wykonał Łukasz Kosakiewicz. Piłka idealnie spadła na głowę Cezarego Polaka, który skierował ją do puławskiej bramki. Co ciekawe, Polak to zawodnik, który ma przeszłość związaną z województwem lubelskim, bowiem w sezonie 2021/2022 grał dla Motoru, który wówczas występował jeszcze w II lidze. W tamtych rozgrywkach Motor doszedł nawet do finału baraży, ale okazał się w nim gorszy od Ruchu Chorzów.

Wynik rywalizacji w Puławach został ustalony na kwadrans przed końcowym gwizdkiem. W niegroźnej sytuacji Przemysław Skałecki sfaulował w polu karnym Olafa Nowaka. Rzut karny na gola zamienił Jonathan Junior. 24-letni Brazylijczyk w ten sposób zanotował już 17 trafienie w tym sezonie.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Kotwica Kołobrzeg 1:3 (1:0)

Bramki: Seweryś (14) – Kozłowski (69), Polak (71), Junior (76 z karnego).

Wisła: Mielcarz – Flak (74 Kaczorowski), Skałecki, Wiech, Seweryś, Kargulewicz, Garcia (80 Kołtański), Noiszewski, Puton (74 Janicki), Klichowicz (80 Nojszewski), Giel (38 Bortniczuk).

Kotwica: Kozioł – Kosakiewicz, Kozajda, Wełna, Polak, Pytlewski (64 Bykowski), Kreković (64 Nowak), Murawski (64 Kozłowski), Oliveria (82 Kort), Stasiak (59 Cywiński), Junior.

Żółte kartki: Skałecki – Murawski, Oliveira, Kosakiewicz. Sędziował: Krumplewski (Olsztyn). Widzów: 1000.