– Na pewno będą kolejne transfery – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Arkadiusz Onyszko, pełnomocnik do spraw sportowych w Motorze. – Czas nas goni i doskonale wiemy, że do pierwszego meczu zostało niespełna dwa tygodnie. W najbliższych dniach do klubu dołączy trzech nowych zawodników. Chcielibyśmy aby wszystkie nasze plany transferowe udało się nam zamknąć do niedzieli. Wszystko po to, aby w tygodniu poprzedzającym rozgrywki ligowe sytuacja kadrowa była ustabilizowana. Naszym celem jest bowiem podniesienie poziomu drużyny – zapowiadał Onyszko i jak widać nie rzucał słów na wiatr, bo we wtorek żółto-biało-niebiescy ogłosili pozyskanie kolejnego zawodnika.

Piłkarzem Motoru został Przemysław Szarek. 26-letni obrońca związał się z klubem z Lublina kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2023 roku. Nowy gracz lubelskiej ekipy pochodzi z Nowego Sącza i pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzinnym mieście. Od 2007 do 2016 roku reprezentował barwy tamtejszej Sandecji. Następnie przez cztery sezony występował w Bruk-Bet Termalice Nieciecza, a dwa ostatnie lata spędził w Koronie Kielce. Na swoim koncie ma 13 meczów w Ekstraklasie, 117 spotkań na jej zapleczu oraz 12 gier w Fortuna Pucharze Polski. – Mamy nadzieję, że Przemek będzie filarem linii defensywnej oraz znaczącą postacią. Przede wszystkim przy stałych fragmentach gry, zarówno w obronie, jak i ataku. Wierzymy, że będzie przykładem dla młodych zawodników, a także piłkarzem, który wzmocni zespół swoją jakością oraz elementem mentalnym – powiedział Stanisław Szpyrka, trener Motoru cytowany przez klubowy portal.

Szarek to szósty piłkarz, który trafił do Lublina w latem tego roku. Wcześniej Motor zasilili: Sebastian Rudol, Mariusz Rybicki, Jakub Staszak, Jakub Szuta, Mateusz Wyjadłowski i Michał Żebrakowski.

Piłkarze z Lublina pod koniec obecnego tygodnia rozegrają ostatni tego lata mecz kontrolny. W sobotę o godzinie 15 zespół trenera Szpyrki zmierzy się w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem. Dla obu ekip z naszego województwa będzie to tym samym generalny sprawdzian przed rozpoczęciem walki o ligowe punkty.