Trzeci transfer Motoru Lublin, kolejne w drodze

Rybicki ma 29 lat, a na swoim koncie 74 występy w ekstraklasie oraz osiem bramek. Sporo z nich zaliczył jakiś czas temu, w barwach Widzewa Łódź, w latach 2012-2014.

Po spadku utytułowanego klubu do I ligi został na jeden sezon, a w kolejnych często zmieniał pracodawców. Występował w: Pogoni Siedlce, Koronie Kielce, Miedzi Legnica, Wigrach, Odrze Opole oraz Warcie Poznań. Z tym ostatnim klubem wywalczył awans do ekstraklasy i w rozgrywkach 2020/2021 zaliczył 13 kolejnych meczów na najwyższym szczeblu, a strzelił w nich jedną bramkę.

W lecie wrócił do Suwałk i w II lidze zanotował 24 występy. W tym czasie zapisał na swoim koncie: pięć goli i cztery asysty. Zresztą kibice z Lublina mogli dokładnie mu się przyjrzeć, bo pod koniec maja wystąpił w półfinałowym meczu barażowym, w którym Motor rozbił Wigry 4:0. Gospodarze na pewno nie mieli swojego dnia w tamtym spotkaniu, ale akurat Rybicki należał do najbardziej aktywnych zawodników.

– Cieszymy się, że na zgrupowanie w Warce dołączył kolejny zawodnik. Mariusz ma bardzo duży potencjał, który przerasta rozgrywki drugoligowe. Chcemy wykorzystać jego umiejętności oraz doświadczenie w nadchodzącym sezonie – mówi trener Szpyrka o swoim nowym podopiecznym.

To trzeci, letni transfer żółto-biało-niebieskich. Wcześniej do zespołu dołączyli: Michał Żebrakowski i Jakub Staszak. Na pewno nowych twarzy będzie jednak więcej. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl na celowniku ekipy z Lublina znalazł się 27-letni obrońca Sebastian Rudol, który ostatnio zakładał koszulkę pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Wcześniej przez wiele lat związany był za to z Pogonią Szczecin. W barwach „Portowców” rozegrał zresztą 130 spotkań na poziomie ekstraklasy.

Już wcześniej informowaliśmy o zainteresowaniu Motoru kolejnym defensorem – Przemysławem Szarkiem. 26-latek od lutego jest wolnym graczem po tym, jak rozwiązał swoją umowę z Koroną Kielce. W poprzednim tygodniu były piłkarz Termaliki Bruk-Bet Nieciecza zagrał już w sparingu Motoru z Sandecją.

Z III ligi do Lublina?

Nazwisk łączonych z transferami do Motoru jest jednak więcej. Do zespołu trenera Szpyrki mogą trafić także zawodnicy z naszej III ligi: Ezana Kahsay i Mateusz Chyła. Ten pierwszy strzelił ostatnio 16 goli dla Chełmianki Chełm. A usługami „Iziego” interesował się chociażby pierwszoligowy GKS Tychy. Chyła to 23-letni obrońca, który ma już za sobą występy w juniorach żółto-biało-niebieskich, drużynie rezerw, a także dwa mecze w seniorach (sezon 2016/2017). Ostatnie trzy sezony spędził w trzecioligowych Orlętach Spomlek Radzyń Podlaski. Obaj gracze wystąpili już w meczu kontrolnym ze Zniczem Pruszków.