Udany początek, słaba końcówka. Liczby Wisły Puławy po rundzie jesiennej w Betclic II Lidze

0 – Ani jednego podziału punktów nie udało się wywalczyć Wiśle na swoim terenie. Najbliższej było w przegranych 1:2 meczach w Puławach z KKS 1925 Kalisz oraz Rekordem Bielsko Biała.

1 – tylko jeden mecz z udziałem drużyny z Puław zakończył się remisem. Miało to miejsce w Łodzi w debiucie trenera Tokarczyka przeciwko ŁKS II. W tamtym spotkaniu kibice nie doczekali się bramek i był to też jedyny taki mecz kiedy w spotkaniu z udziałem Wisły nie padły gole.

2 – z dwóch jak dotąd delegacji puławianie wrócili z kompletem punktów. Miało to miejsce w Grudziądzu i Jastrzębiu Zdroju.

5 – liczba bramek strzelonych jesienią dla Wisły przez Marcela Zyllę, co czyni go najlepszym strzelcem zespoły. Po piętach depcze mu Bartosz Guzdek, który ma na koncie jednego gola mniej. To także ilość wygranych meczów na swoim stadionie na półmetku rozgrywek.

6 – aż tyle goli wbiły Wiślakom rezerwy Zagłębia Lubin w ramach meczu 19. kolejki. W żadnym innym spotkaniu podopieczni trenera Macieja Tokarczyka nie dali się zaskoczyć tak często.

7 – tyle zwycięstw po pierwszej części rozgrywek ma na koncie Wisła. Puławianie jak dotąd wygrali z Zagłębiem II Lubin (mecz u siebie), Olimpią Elbląg, Podbeskidziem Bielsko-Biała, Świtem Szczecin, GKS Jastrzębiem, Zagłębiem Sosnowiec i Olimpią Grudziądz.

11 – ilość porażek Wisły na półmetku rozgrywek. Zespół trenera Tokarczyka przegrał z: KKS 1925 Kalisz, Hutnikiem Kraków, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Skrą Częstochowa, Polonią Bytom, Wieczystą Kraków, Chojniczanką Chojnice, Rekordem Bielsko- Biała, Resovią, ŁKS II (mecz rewanżowy), Zagłębiem II Lubin (mecz rewanżowy).

20 – tylu zawodników zagrało łącznie w koszulce Wisły Puławy w Betclic II Lidze.

26 – liczba bramek zdobytych przez Wisłę w tym sezonie

38 – tyle goli straconych po 19. kolejkach ma Wisła. To, do spółki z Rekordem Bielsko-Biała, najgorszy wynik w lidze. Wiosną drużyna z Puław musi więc zdecydowanie poprawić grę w defensywie chcąc w miarę szybko zapewnić sobie utrzymanie.

1710 – tyle minut w rundzie jesiennej na boiskach Betclic II ligi spędził bramkarz Jan Szpaderski. To najlepszy wynik w drużynie z Puław. Natomiast jeśli chodzi zawodnika z pola to najdłużej na boisku przebywał Kamil Kumoch (1600).