We wtorek Motor podejmie decyzję co dalej z trenerem Goncalo Feio

W poniedziałkowym komunikacie Motor opisał sytuację, jaka miała miejsce po niedzielnym spotkaniu z GKS.

– Po meczu, który miał miejsce w dniu 5 marca 2023 roku pomiędzy Motor Lublin S.A. – GKS Jastrzębie doszło do sytuacji powszechnie nieakceptowanych – nagannych zachowań Trenera Goncalo Feio. Po meczu trener wulgarnie odniósł się do rzecznik prasowej klubu, pani Pauliny Maciążek. W tej sytuacji pani Paulina odmówiła poprowadzenia konferencji prasowej z jego udziałem – czytamy w komunikacie klubu z Lublina.

– Następnie po konferencji prasowej około godz. 20-tej doszło do wymiany zdań pomiędzy trenerem Goncalo Feio, a prezesem Pawłem Tomczykiem, w wyniku czego trener, w obecności innych osób kopnął w biurko i rzucił w prezesa kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy Pawła Tomczyka, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych – informuje Motor.

Przy okazji Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin S.A. Izabela Bobrzyk poinformowała, że decyzje w sprawie trenera, ale i prezesa, który oddał się do dyspozycji rady mają zapaść we wtorek. – Na dzień jutrzejszy zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin SA, która poweźmie stosowne decyzje – wyjaśnia adwokat Izabela Bobrzyk.

Dodała również, że wyjaśnienia złożył już szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich. – Trener Goncalo Feio w wyjaśnieniach, jakie złożył na żądanie klubu, podał nieprawdę, że prezes Paweł Tomczyk w trakcie tego zdarzenia był pod wpływem alkoholu – badanie szpitalne przeprowadzone o godzinie 21 nie potwierdziło tego faktu. W wyniku długotrwałego konfliktu z trenerem prezes klubu Motor Lublin SA oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej.

To jednak nie koniec. Wiadomo już, że całą sprawą zainteresowała się komisja dyscyplinarna PZPN, która może zawiesić licencję trenerską, a także usunąć Goncalo Feio z kursy UEFA Pro, w którym obecnie uczestniczy.

– Dodatkowo, w wyniku medialnych doniesień Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej — Adam Gilarski wszczął postępowanie wyjaśniające i zobowiązał Motor do przedstawiania informacji oraz wyników badań lekarskich Prezesa Pawła Tomczyka. Jednocześnie informujemy, że akcjonariusze Klubu i Rada Nadzorcza Spółki podejmą wszelkie możliwe działania by w/w okoliczności nie miały negatywnego wpływu na aspekt sportowy działalności Klubu, albowiem osiągnięcie założonego celu sportowego i dobro drużyny są dla nas priorytetem – napisała w oświadczeniu Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Motor Lublin SA, adwokat Izabela Bobrzyk.