Wisła Grupa Azoty Puławy dostała lanie od Pogoni Siedlce, ale utrzymała się w eWinner Drugiej Lidze

Faworytem meczu w Puławach była walcząca o bezpośredni awans Pogoń. Ekipa z Siedlec dość szybko, bo już w 21. minucie wyszła na prowadzenie. Wówczas po dośrodkowaniu z lewej strony Lukas Hrnciar uprzedził Oskara Mielcarza i z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki miejscowych. W 36 minucie sytuacja Wiślaków stała się jeszcze gorsza. A to dlatego, że zdaniem sędziego Radosław Seweryś tuż przed linią pola karnego faulował jednego z rywali. Jednak z telewizyjnych powtórek trudno było wskazać, czy w ogóle do jakiegokolwiek przewinienia doszło. Chwilę później po rzucie wolnym niemal z linii „szesnastki” mocno „zakotłowało się” w polu karnym gospodarzy, ale Oskar Mielcarz popisał się skuteczną interwencją i wynik nie uległ zmianie. Pod koniec pierwszej połowy mocno, ale na szczęście niecelnie strzelał Meik Karwot i do przerwy puławianie przegrywali 0:1.

Druga połowa w wykonaniu grających w 10 puławian była jeszcze słabsza. W 55 minucie Karwot zagrał dobre podanie do Przemysława Misiaka, a ten mierzonym, technicznym strzałem podwoił prowadzenie Pogoni. Chwilę później w barwach gości na murawie pojawił się urodzony w Puławach Mateusz Majewski i w 78 minucie boleśnie dał o sobie znać tamtejszym kibicom. 31-latek dostał świetnie podanie od Piotr Pyrdoła, który popisał się swoistym „no look passem” i z bliskiej odległości pokonał Mielcarza ustalając wynik spotkania.

Puławianie zakończyli tym samym sezon wysoką porażką, ale po ostatnim gwizdku rozpaczy na stadionie nie było. A to dlatego, że wyniki innych spotkań ułożyły się tak, że „Duma Powiśla” zdołała utrzymać się na poziomie centralnym. Co dalej z drużyną, która straciła niedawno głównego sponsora? Na to pytanie odpowiedź fani Wisły powinni poznać w najbliższym czasie.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Pogoń Siedlce 0:3 (0:1)

Bramki: Hrnciar (21), Misiak (54), Majewski (78).

Wisła: Mielcarz – Flak (86 Cheba), Noiszewski, Wiech, Tkocz, Seweryś – Bortniczuk (67 Nojszewski), Skałecki (53 Pawłas), 10. Janicki (86 Łuczuk), Klichowicz (86 Szymanek) – Giel.

Pogoń: Burek – Misiak, Dzięcioł (90 Bujalski), Burka, R.Majewski, Milasius (67 Miś) – Hrnciar (57 M. Majewski), Szuprytowski, Karwot (90 Nowak) – Demianiuk (90 Walczak), Pyrdoł.

Żółte kartki: Wiech, Skałecki, Janicki, Noiszewski, Pawłas - Hrnčiar, Szuprytowski.

Czerwona kartka: Radosław Seweryś (36. minuta, Wisła, za faul taktyczny).

Sędziował: Maciej Pelka (Poznań).