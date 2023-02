Wisła Grupa Azoty Puławy kontra Siarka Tarnobrzeg na początek nowej rundy. Celem pierwsza szóstka

W zimie trener Mariusz Pawlak nie stracił tak naprawdę żadnego, podstawowego zawodnika. Szkoda odejścia młodego bramkarza Alberta Posiadały. Udało się jednak zapełnić tę lukę pozyskując innego młodzieżowca – Błażeja Sapielaka. Na pewno kibice z zaciekawieniem przyjęli przede wszystkim transfer Roberta Janickiego.

25-latek w sezonie 2019/2020 zaliczył: osiem goli i osiem asyst w Fortuna I Lidze i na pewno mocno przyczynił się do awansu Warty Poznań do PKO PB Ekstraklasy. W elicie zaliczył 19 gier (jeden gol i jedna asysta), ale szybko wrócił na pierwszoligowe boiska. Niestety, ostatnio radził już sobie zdecydowanie gorzej. Rozgrywki 21/22 i 22/23 to w sumie 31 występów dla: Sandecji i Chojniczanki, a do tego tylko jedna bramka oraz jedna asysta. Teraz pomocnik spróbuje się odbudować w Puławach. Inne, ciekawe nabytki Wisły to: Kamil Kargulewicz (GKS Tychy) oraz Bartosz Bernard (Podbeskidzie). Obaj zawodnicy ostatnio również grali na zapleczu ekstraklasy.

Jak przebiegała zima, jeżeli chodzi o przygotowania? Na pewno z małymi problemami, bo dwa pierwsze sparingi nie doszły do skutku, a puławianie w sumie rozegrali tylko cztery spotkania. – Okres przygotowawczy polega na tym, żeby przygotować się do rundy przede wszystkim pod względem fizycznym. Myślę, że przepracowaliśmy go dobrze. Nie było też wielu kontuzji, więc spora grupa zawodników mogła uczestniczyć w treningach. Czekamy z niecierpliwością na mecz z Siarką, jestem dobrej myśli. Znając potencjał tej drużyny spokojnie możemy mierzyć w miejsca jeden-sześć, czyli co najmniej w baraże. Wiadomo, jaka jest piłka, dlatego podchodzimy do wszystkiego na spokojnie. Ja jednak wierzę w tę drużynę, w to co razem osiągnęliśmy i z optymizmem patrzę w przyszłość – mówi na klubowym portalu Krystian Puton.

W ostatnim meczu kontrolnym Duma Powiśla pokonała Znicz Pruszków 1:0, a gola zdobył Adrian Paluchowski. – Cieszy, że ostatni sparing zagraliśmy na naturalnej płycie. Przeciwko Zniczowi zbyt wielu sytuacji nie było, bo obie drużyny chciały zagrać przede wszystkim mądrze. Strzeliliśmy jedną bramkę więcej i wygrana na tydzień przed ligą na pewno daje pozytywny efekt na kolejny tydzień pracy. Liga to jednak zupełnie co innego. Te ostatnie dni poświęcimy na wyciągnięcie dobrych rzeczy z ostatniego sparingu. Wiemy, że to będzie trudne spotkanie, bo Siarka po objęciu zespołu przez Łukasza Becellę na pewno jest lepszym zespołem, organizacja gry jest zupełnie na innym poziomie. Na pewno zapraszam naszych kibiców, mam nadzieję, że emocji będzie więcej niż w spotkaniu ze Zniczem. Mam wszystkich do dyspozycji, jest rywalizacja i mam nadzieję, że będziemy w stu procentach gotowi na sobotę – ocenia Mariusz Pawlak.

Wisła Grupa Azoty Puławy

Adres: Batalionów Chłopskich 3, 24-100 Puławy (klub), Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy (stadion). Telefon: (81) 470-49-09. Prezes: Piotr Owczarzak. Trener: Mariusz Pawlak. Asystenci trenera: Jacek Linowski i Adrian Kędzierski. Trener bramkarzy: Paweł Rompa. Kierownik drużyny: Piotr Grabarz.

Bramkarze: Filip Rutz (2005), Błażej Sapielak (2003), Piotr Zieliński (99). Obrońcy: Bartosz Bernard (2003), Wojciech Błyszko (99), Dominik Cheba (96), Jan Czapla (2005), Bojan Gvozdenović (98), Robert Majewski (96), Radosław Turek (2002), Łukasz Wiech (97). Pomocnicy: Dominik Banach (2002), Leonard Brykowski (2005), Jakub Czajkowski (2002), Adam Gałązka (2005), Robert Janicki (97), Jakub Janiczek (2006), Mateusz Kaczmarek (2003), Kamil Kargulewicz (2000), Damian Kołtański (2003), Maciej Kona (96), Oskar Przywara (2003), Krystian Puton (92), Marcin Ryszka (98), Przemysław Skałecki (2000), Kacper Szymanek (2005), Bartłomiej Wolski (2005). Napastnicy: Mateusz Klichowicz (91), Adrian Paluchowski (87), Dawid Retlewski (92), Jakub Wlaźlik (2005).

Przybyli: Bernard (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Błyszko, Janicki (obaj Chojniczanka Chojnice), Czajkowski (Legia II Warszawa), Kargulewicz (GKS Tychy), Sapielak (Odra Opole).

Ubyli: Dawid Błasik (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Ednilson Furtado (Radunia Stężyca), Josino (Bergantinos FC), Łukasz Mościcki (Sokół Ostróda), Aghwan Papikjan, Piotr Azikiewicz (obaj szukają klubów), Albert Posiadała (Radomiak Radom), Radosław Turek (Korona II Kielce).