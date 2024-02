Wisła Grupa Azoty Puławy pozytywnym akcentem zakończyła serię gier kontrolnych

Pierwotnie 17 lutego rywalem „Dumy Powiśla” miała być Avia Świdnik, ale ostatecznie były nim Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Jak zapewniał trener Raczyński, strukturą gry nieco przypominały Stomil Olsztyn, a więc pierwszego z wiosennych rywali Wisły w eWinner drugiej lidze.

Gospodarze od początku osiągnęli przewagę i w 25. minucie objęli prowadzenie. Po tym jak w polu karnym Orląt faulowany był Piotr Giel sędzia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Krystian Puton i otworzył wynik sobotniego spotkania. Siedem minut później na 2:0 podwyższył Robert Janicki i taki wynik utrzymał się do przerwy.

W 54. minucie gola kontaktowego po błędzie miejscowych zdobył Tomasz Mamis Jednak kilkanaście minut później na 3:1 trafił Mateusz Klichowicz wykorzystując kolejny rzut karny. W 72. minucie puławianie zdobyli czwartą bramkę i była ona niezwykle urodziwa gdyż padła po strzale Putona bezpośrednio z rzutu wolnego. Na niespełna kwadrans przed końcem sędzia po raz trzeci wskazał na „wapno”, ale tym razem był to rzut kary dla drużyny z Radzynia Podlaskiego. Do piłki podszedł Mamis, ale Oskar Mielcarz wyczuł intencję strzelca i odbił piłkę. Z dobitką pospieszył jednak Jakub Szuta i zrobiło się 4:2. Ostatnie słowo należało jednak do drugoligowca. W 88. minucie gola strzelił Kacper Szymanek i Wisła wygrała ostatnią grę kontrolną przed startem rozgrywek 5:2.

Za tydzień puławienie zagrają pierwszy w tym roku mecz o ligowe punkty. W niedzielę, 25 lutego podopieczni trenera Raczyńskiego zmierzą się w Olsztynie z tamtejszym Stomilem. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 5:2 (2:0)

Bramki: Bramki: Puton (25-karny, 72), Janicki (32), Klichowicz (65- karny), Szymanek (88) – Mamis (54), Szuta (76).

Wisła: Mielcarz (77 Łakota) – Flak (77 Kaczorowski), Wiech (89 Gałązka), Seweryś (65 Skałecki), Pavlas (89 Ciszewski), Noiszewski (89 Łuczuk), Puton (77 Kumoch),Janicki (65 Kołtański), Nojszewski (65 Klichowicz), Kargulewicz (87 Szymanek), Giel (65 Bortniczuk).

Orlęta: Bartnik – Zmorzyński, Kotko, Chyła, Duchnowski, Pawluczuk, Cassio, Szczypek, Mamis, Radziński, Szuta oraz Rutkowski, Rycaj, Obroślak, Majbański, Piotrowski, Wołek.