Wisła Grupa Azoty Puławy w niedzielę zacznie rundę wiosenną

Wiślacy mają za sobą długie przygotowania do rundy wiosennej, w czasie których doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Michała Pirosa, który wybrał rolę jednego z asystentów trenera Daniela Myśliwca w grającym w PKO BP Ekstraklasie Widzewie Łódź, zastąpił Mikołaj Raczyński. 32-latek z kolei jesienią był jednym ze szkoleniowców pierwszoligowej Stali Rzeszów, ale zdecydował się zejść o jeden poziom niżej i ponownie pracować na własny rachunek.

Zadaniem nowego trenera puławskiej drużyny będzie w pierwszej kolejności zapewnienie Wiśle utrzymania, a dopiero później ewentualna walka o wyższe lokaty. Już w niedzielę Mateusza Klichowicza i jego kolegów czeka inauguracja rundy wiosennej. „Duma Powiśla” pojedzie do Olsztyna na mecz z tamtejszym Stomilem. Dla obu ekip będzie to bardzo istotne spotkanie. Drużyna z Warmii ma obecnie 23 punkty na koncie i zajmuje 13. miejsce. Z kolei puławianie są o jedną lokatę niżej i tracą do niedzielnego rywala zaledwie punkt.

Jakie nastroje panują w Puławach przed inauguracją piłkarskiej wiosny? – W ostatnim meczu sparingowym w Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski drużyna zaprezentowała się dobrze, choć oczywiście było parę rzeczy do poprawy – zapewnia Mikołaj Raczyński, trener Wisły. – Jesteśmy gotowi do gry i do Olsztyna jedziemy bojowo nastawieni. Czy przed meczem patrzyliśmy w tabelę? Absolutnie nie. Jesienią zespół zdobył taką, a nie inną ilość punktów, a do początku rundy wiosennej patrzymy tylko i wyłącznie do góry – dodaje szkoleniowiec „Dumy Powiśla”.

W starciu ze Stomilem w drużynie z Puław zabraknie pauzującego za żółte kartki Przemysława Skałeckiego i lekko kontuzjowanego Mikołaja Kosiora. – Poza wspomnianą dwójką wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji. Dodam tylko, że czekamy na potwierdzenie jeszcze jednego zawodnika, który ma do nas lada moment dołączyć – dodaje trener puławskiej drużyny.

Mecz w Olsztynie będzie mieć dodatkowy smaczek. W zimie z Wisłą pożegnał się Dawid Retlewski, a następnie został piłkarzem Stomilu. Tym samym w niedzielę będzie miał okazję zagrać przeciwko swoim byłym kolegom.

Kończący 21. kolejkę mecz w Olsztynie rozpocznie się o godzinie 12. Bezpośrednia transmisję ze spotkania kibice puławian będą mogli śledzić w internecie pod adresem sport.tvp.pl oraz na platformie pilot.wp.pl

PIŁKARSKA EWINNER DRUGA LIGA – 21. KOLEJKA

Piątek: Polonia Bytom – Radunia Stężyca * Stal Stalowa Wola – ŁKS II Łódź * Sobota: Kotwica Kołobrzeg – Chojniczanka Chojnice * Lech II Poznań – Olimpia Grudziądz * Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa * Sandecja Nowy Sącz – Zagłębie II Lubin * Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie * KKS 1925 Kalisz – Pogoń Siedlce * Niedziela: Stomil Olsztyn – Wisła Grupa Azoty Puławy.