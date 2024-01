Wisła Grupa Azoty Puławy wróciła do treningów

Przypomnijmy, że ekipa z Puław ma za sobą niezbyt udaną pierwszą część sezonu. Mateusz Klichowicz i spółka po 19. rozegranych meczach mają na koncie 22 punkty i o ledwie jedno „oczko” wyprzedzają pierwszą drużynę strefy spadkowej czyli Polonię Bytom. Nie trudno zatem zauważyć, że zimą w Puławach trzeba mocno zakasać rękawy by jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w eWinner drugiej lidze, a być może powalczyć o coś więcej.

Pierwsze zajęcia w 2024 roku „Duma Powiśla” odbyła już piątego stycznia. Podczas zajęć przeprowadzono szereg testów motorycznych, które kontynuowane były także w sobotę. Z kolei w poniedziałek w drugoligowcu zostaną przeprowadzone testy pod kątem siły. Po nich drużyna trenera Pirosa rozpocznie pracę, by zdążyć z jak najlepszą formą na pierwszy mecz o punkty. Puławian czeka bardzo intensywny okres z wieloma grami kontrolnymi. Pierwsza z nich odbędzie się już 12 stycznia w Ożarowie Mazowieckim, a rywalem drugoligowca będzie występujący w Fortuna I Lidze Znicz Pruszków. Następnie piłkarze z Puław przejdą w tryb „podwójnych sparingów”. 20 stycznia Wisła zmierzy się z Resovią i Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski, a zapewne zamysłem trenera Pirosa jest desygnowanie do gry dwóch różnych jedenastek. Tydzień później puławianie zagrają z Motorem Lublin i Świdniczanką Świdnik, a następnie zmierzą się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Siarką Tarnobrzeg. Przedostatnim rywalem Mateusza Klichowicza i spółki będzie Legionovia Legionowo – czyli były zespół trenera Pirosa, a generalnym sprawdzianem ma być sparing z pretendująca do awansu na poziom centralny Avią Świdnik.

Duma Powiśla pierwszy mecz o ligowe punkty zagra 24 lub 25 lutego kiedy w Olsztynie zmierzy się z tamtejszym Stomilem. Natomiast drugiego lub trzeciego marca do Puław przyjedzie KKS 1925 Kalisz i będzie to tym samym pierwsze spotkanie „Dumy Powiśla” w 2024 roku na swoim stadionie. Wyznaczono też termin zaległego meczu 20. kolejki. Przełożony pierwotnie wyjazdowy mecz ze Stalą Stalowa Wola zostanie rozegrany 20 marca 2024 roku (środa).

HARMONOGRAM MECZÓW KONTROLNYCH WISŁY GRUPY AZOTY

12 stycznia: Znicz Pruszków (wyjazd – Ożarów Mazowiecki) * 20 stycznia: Resovia Rzeszów (wyjazd – Stalowa Wola) i Orlęta Radzyń Podlaski (dom) * 27 stycznia: Motor Lublin (miejsce do ustalenia) i Świdniczanka Świdnik (dom) * 3 lutego: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (dom) i Siarka Tarnobrzeg (dom) * 10 lutego: Legionovia Legionowo (dom) * 17 lutego: Avia Świdnik (miejsce do ustalenia). Godziny rozegrania meczów zostaną podane w późniejszym terminie.