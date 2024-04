To koniec sportu w Puławach? Kluby z końcem czerwca tracą głównego sponsora

Sytuacja finansowa Grupy Azoty Puławy powoduje, że priorytetem nowych władz Spółki jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Z tego powodu – podobnie jak w innych spółkach Grupy Azoty – podjęte zostały trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. Spółka wypowiedziała umowy z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy”, Klubem Sportowym „Wisła” Puławy, Klubem żużlowym Orlen Oil Motor Lublin oraz Klubem Piłki Ręcznej Padwa Zamość. W przypadku Wisły Puławy i Motoru Lublin ze skutkiem na 30 czerwca 2024 roku.

– Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z negatywnymi wynikami Spółki za 2023 rok i stojącymi przed całą Grupą Kapitałową Grupa Azoty wyzwaniami w zakresie poprawy sytuacji biznesowej – poinformowali działacze Wisły za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Zarząd KS Wisła Puławy jest w kontakcie z pełniącym obowiązki Prezesem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. Panem Hubertem Kamolą i wierzy, że wspólnie uda się znaleźć rozwiązania, dzięki którym klub przetrwa ten trudny okres do czasu poprawy kondycji Grupy Azoty Puławy oraz odbudowania relacji sponsoringowej – dodano.

– Nasza firma stanęła przed bezprecedensową sytuacją, w której za rok 2023 zanotowała stratę netto na poziomie prawie 622 mln zł. Straty te były generowane już od drugiej połowy 2022 roku. Dziwi w tej sytuacji brak adekwatnej reakcji poprzedniego Zarządu. Niewytłumaczalne jest dla mnie, że na działania społeczno-sponsoringowe w 2023 wydano prawie 15 mln złotych i były one często adresowane daleko poza Puławy i powiat puławski, pomimo tylu wyzwań w naszym regionie. Dziś jesteśmy zmuszeni wstrzymać naszą działalność sponsoringową, wierząc głęboko, że tak szybko jak to będzie możliwe, powrócimy do współpracy z puławskimi klubami sportowymi. Deklarujemy gotowość wsparcia w zakresie poszukiwania zastępczych sponsorów. Naczelnym celem jest teraz uzdrowienie naszego biznesu, by za jakiś czas móc wrócić także do roli, z jakiej przez lata znała nas społeczność lokalna i puławscy kibice – mówi pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, wiceprezes Grupy Azoty S.A. Hubert Kamola.

Przypomnimy, że występująca w eWinner Drugiej Lidze Wisła Grupa Azoty Puławy w tym sezonie broni się przed spadkiem. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu podopieczni trenera Mikołaja Raczyńskiego zajmują 13. miejsce w tabeli. W najbliższej kolejce Mateusz Klichowicz i spółka zagrają na wyjeździe z Radunią Stężyca.