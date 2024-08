Wisła Puławy powalczyła z Chojniczanką, ale pożegnała się z Pucharem Polski

W starciu drugoligowców nie brakowało dobrych znajomych. W składzie gospodarzy byli w końcu: Maksymilian Tkocz, który ostatnio był zawodnikiem Wisły, ale i Dariusz Kamiński. Ten drugi wywalczył awans z Motorem Lublin na boiska PKO BP Ekstraklasy, ale grał mało i musiał poszukać sobie nowego klubu.

Szkoleniowiec gości zapowiadał, że będzie chciał przyjrzeć się w warunkach meczowych swoim zawodnikom, którzy do tej pory nie mieli okazji na grę. I tak zrobił, bo w „podstawie” dokonał wielu zmian. Zdecydował się zresztą na bardzo młody skład. Najstarszym graczem był 25-letni bramkarz Jan Szpaderski. Zawody od pierwszej minuty rozpoczął za to Franciszek Łuczuk z rocznika 2007, ale i rok młodszy Łukasz Kabaj czy zawodnicy z rocznika 2005: Adam Gałązka oraz Kacper Szymanek. W drugiej połowie na murawie zameldował się też Sebastian Koziej (również rocznik 2007). Nastolatek z Motoru trenował i grał w sparingach Lewartu Lubartów, ale ostatecznie trafił na wypożyczenie właśnie do Puław.

Po 20 minutach spotkania wydawało się, że to będzie spacerek dla miejscowych. Wystarczyły dwie minuty, a już po rzucie rożnym wynik otworzył Tomasz Boczek. W 20 w polu karnym przyjezdnych zrobił się mały „kocioł”, a w odpowiednim miejscu znalazł się właśnie Kamiński, który z bliska poprawił rezultat na 2:0 dla Chojniczanki.

Po przerwie młody zespół z Puław mocno postraszył faworyzowanego przeciwnika. Najpierw Gałązka zaliczył kontaktowe trafienie, a w 65 minucie na 2:2 przymierzył Kamil Kumoch. Niestety, przyjezdni długo z korzystnego wyniku się nie cieszyli. Za chwilę przenieśliśmy się pod drugą bramkę, gdzie za zagranie ręką arbiter przyznał gospodarzom rzut karny. Doskonałej sytuacji nie zmarnował Michał Biskup, co oznaczało, że ekipa z Chojnic odzyskała prowadzenie. I nie oddała go już do samego końca.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy 3:2 (2:0)

Bramki: Boczek (2), Kamiński (20), Biskup (68-z karnego) – Gałązka (56), Kumoch (65).

Chojniczanka: Antkowiak – Bąkowicz, Boczek, Tkocz, Becht, Kozina (46 Pikul), Olejnik (63 Romanik), Nowacki, Sajdak (77 Sabala), Kamiński (63 Kacerík), Biskup (73 Branecki),

Wisła: Szpaderski – Kabaj, Śledzicki, Waliś, Gałązka (81 Brykowski), Zych, Zylla, Kumoch, Łuczuk (84 Kiełkucki), Szymanek (58 Koziej), Fyk (58 Kozdroń).

Żółte kartki: Kozina, Bąkowicz, Pikul – Łuczuk, Waliś.

Sędziował: Szymon Rutkowski (Bydgoszcz).