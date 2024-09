Wisła Puławy ze Świtem Szczecin zagra o czwarte domowe zwycięstwo w tym sezonie

Choć rozgrywki Betclic II Ligi w minionym tygodniu nie miały przerwy, to puławianie mieli więcej czasu od pozostałych ekip na wspólne treningi.

A to dlatego, że ich mecz wyjazdowy z GKS Jastrzębie został przełożony ze względu na powołanie do reprezentacji Polski do lat 19 Łukasza Kabaja – defensora Wisły. 18-latek, który do Puław jest wypożyczony z Rakowa Częstochowa w ostatnich dniach zagrał 90 minut w towarzyskim starciu ze Słowenią, a w kolejnym przeciwko Francji zameldował się na murawie w 83 minucie. Pierwsze spotkanie Biało-Czerwoni wygrali 2:1, a drugie przegrali 1:2.

W czasie gdy inne zespoły rozgrywały swoje mecze o punkty Wiślacy mieli okazję na większą ilość treningów. Dla podopiecznych trenera Macieja Tokarczyka może to być bardzo istotne, gdyż należy pamiętać, że zespół przystąpił do rozgrywek Betclic II Ligi niemal w ostatniej chwili i był też budowany w bardzo szybkim tempie. Dlatego wspólne zajęcia powinny pomóc puławianom popracować nad jeszcze lepszym zgraniem, które biorąc pod uwagę okoliczności budowy zespołu i tak jest przyzwoite.

W niedzielę do Puław przyjedzie Świt Szczecin, który niedawno zdecydował się na zmianę trenera. Trzeciego września Piotra Klepczarka na ławce trenerskiej zastąpił Tomasz Kafarski. W przeszłości 49-latek pracował chociażby w Lechii Gdańsk, czy Górniku Łęczna na poziomie I ligi, ale nie odnosił tam sukcesów i na stanowisku wytrwał ledwie kilka miesięcy. Pracę w Szczecinie zaczął jednak obiecująco, bo od domowego, wysokiego zwycięstwa nad Skrą Częstochowa 2:0. Jedną z bramek dla beniaminka strzelił Jonatan Straus i to właśnie jego należy uznać za najbardziej rozpoznawalnego piłkarz Świtu. 30-latek ma na koncie 50 meczów z PKO BP Ekstraklasie, a 46 z nich zagrał w barwach Jagiellonii Białystok (pozostałe cztery jako piłkarz Sandecji Nowy Sącz).

Wisła w tym sezonie u siebie przegrała ledwie raz (z KKS 1925 Kalisz), a w meczu z ekipą ze Szczecina będzie celować w kolejne trzy punkty. Początek niedzielnego spotkania, które zakończy 9. kolejkę zaplanowano na godzinę 19.35. (bs)

BETCLIC II LIGA – 9. KOLEJKA

Skra Częstochowa – polonia Bytom * Wieczysta Kraków – GKS Jastrzębie * Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko-Biała * Zagłębie Sosnowiec – Pogoń Grodzisk Mazowiecki * Olimpia Grudziądz – Olimpia Elbląg * Rekord Bielsko-Biała – Hutnik Kraków * Resovia – KKS 1925 Kalisz * Zagłębie II Lubin – ŁKS II Łódź * Wisła Puławy – Świt Szczecin.