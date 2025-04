Warto się dzielić, bo dobro wraca do nas wtedy ze zdwojoną siłą. Wystarczy wrzucić do specjalnie oznakowanego kosza produkty z długim terminem ważności: mąkę, makaron, konserwy, cukier, olej czy herbatę. Każdy zakupiony produkt to konkretne wsparcie dla tych, którzy na co dzień zmagają się z głodem, samotnością i bezdomnością.

Bractwo Miłosierdzia od lat niesie realną pomoc potrzebującym mieszkańcom Lublina. Prowadzi schronisko i ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn, a także Kuchnię Brata Alberta przy ul. Zielonej 3, gdzie codziennie wydawane są darmowe, ciepłe posiłki.

To jednak nie wszystko – podopieczni mogą tam również uzyskać wsparcie w wykupie leków, załatwieniu spraw urzędowych czy w poszukiwaniu zatrudnienia. Jak podkreśla Bractwo, wszystkie te działania są możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli.

Gdzie i kiedy można pomóc?

Wielkanocna Zbiórka Żywności odbędzie się w dniach:

4 kwietnia (piątek) – w godz. 9:00–15:00

5 kwietnia (sobota) – w godz. 8:00–14:00

Akcja będzie prowadzona w następujących sklepach LSS Społem w Lublinie:

ul. Lubartowska 43 (Bazar)

ul. Kleeberga 12A

ul. Zemborzycka 29

ul. Herberta 14

ul. Lotnicza 9

ul. Narutowicza 38

ul. Spadochroniarzy 2

ul. Wallenroda 13

ul. Chrobrego 6

ul. Roztocze 12

Nie możesz wpaść do sklepu? Pomóż inaczej!

Jeśli ktoś nie zdąży zrobić zakupów w tych dniach – nic straconego. Produkty można przynosić także bezpośrednio do Kuchni Brata Alberta przy ul. Zielonej 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30–15:30.

Zebrana żywność zostanie wykorzystana nie tylko w jadłodajni, ale także trafi do specjalnych świątecznych Paczek Brata Alberta, które przed Wielkanocą zostaną przekazane najuboższym mieszkańcom Lublina.