Poznaj płyty na podjazd STAR 3.0

Płyty na podjazd do garażu – jakie powinny być?

Nie każda nawierzchnia jest w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią codzienna eksploatacja. Nacisk kół samochodowych i kontakt z chemikaliami to tylko część wyzwań, z którymi muszą mierzyć się materiały stosowane na podjazdach. Płyty na podjazd STAR 3.0 zostały zaprojektowane z myślą o zadaniach specjalnych.

Większość gresów zewnętrznych dostępnych na rynku ma 2 cm grubości. Seria STAR 3.0 ma o 50% większą masę – przekłada się to na wysoką stabilność i odporność na nacisk. Płytki wytrzymują ciężar do nawet 3,5 tony! A do tego nie absorbują zabrudzeń, więc dbanie o ich czystość to tylko kwestia systematyczności w najprostszym wydaniu.

Nie można zapomnieć o przyczepności w kontekście nie tylko opon samochodowych, ale też podeszwy butów. Płyty gresowe na podjazd STAR 3.0 posiadają klasę antypoślizgowości R11, więc nawierzchnia pozostaje bezpieczna nawet w obliczu deszczu, śniegu czy podczas jesiennej pluchy.

Wróćmy jednak na chwilę do tych zmiennych warunków pogodowych. Niektóre materiały z czasem tracą swoje właściwości, pękają lub blakną. Ale nie płyty na pojazd do garażu STAR 3.0, które są mrozoodporne i odporne na promienie UV.

Producenci nie zapomnieli, że trwałość powinna iść w parze z estetyką. Rektyfikowane krawędzie zapewniają idealnie równe łączenia, a szeroka gama wzorów – od surowego betonu, przez naturalny kamień, po struktury inspirowane drewnem – pozwala dopasować nawierzchnię do nowoczesnej architektury i aranżacji ogrodu.