Avia Świdnik po 25 latach znowu zagra w Pucharze Polski. „Szykuje się święto piłki nożnej”

Sporo się ostatnio działo w Avii. W klubie pojawił się nowy prezes – Monika Borzdyńska oraz nowy trener Wojciech Szacoń, który szybko zastąpił Wojciecha Makowskiego. Na razie pod wodzą 27-latka Patryk Małecki i spółka zanotowali w lidze dwa remisy. Najpierw u siebie z Wisłoką Dębica (2:2), a ostatnio w Białej Podlaskiej z Podlasiem (również 2:2).

Jak gospodarze podchodzą do środowego spotkania z wyżej notowanym przeciwnikiem?

– Na pewno szykuje się w Świdniku święto piłki nożnej – mówi Wojciech Szacoń, trener Avii. – Nastawiamy się na to, żeby wygrywać w każdym meczu, ale wiadomo, że dawno nas w Pucharze Polski nie było, dokładnie 25 lat. Dlatego chcielibyśmy dać trochę radości kibicom i postaramy się o niespodziankę – dodaje szkoleniowiec.

Nie będzie jednak łatwo, bo na stadionie przy ul. Sportowej zamelduje się lider Betclic II ligi, który świetnie radzi sobie w tym sezonie. Polonia wygrała osiem z dziewięciu meczów i przewodzi stawce, a dodatkowo ma bilans bramkowy 23-8. Kluczową postacią rywali w ataku jest Kamil Wojtyra. 27-letni napastnik w lidze strzelił już osiem goli i razem z Michałem Głogowskim z Hutnika Kraków przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników na drugoligowych boiskach.

– Trafiliśmy na bardzo dobry zespół. Jesteśmy już po analizie i to na pewno nie jest żaden przypadek, że nasz przeciwnik zajmuje pozycje lidera. Widać tam przede wszystkim powtarzalność i to, że mają swoje DNA. Są bardzo intensywni w pressingu, mało jest przypadku w ich grze. Podchodzimy do rywala z szacunkiem, ale z drugiej strony my też mamy w drużynie doświadczonych piłkarzy, którzy grali na zdecydowanie wyższym poziomie i na pewno powalczymy. Jaki to może być mecz? Spodziewamy się, że bardzo piłkarski. Polonia chce grać w piłkę, ale my tak samo. Uważam, że to będzie otwarte spotkanie z dużą ilością sytuacji – dodaje szkoleniowiec zespołu ze Świdnika.

Avia liczy na doping kibiców. Zachęcić do przyjścia na trybuny powinien nie tylko ciekawy rywal z wyższej ligi, ale przede wszystkim ceny biletów. Te kosztują zaledwie 5 zł (zarówno normalne, jak i ulgowe). Dodatkowo, kobiety i dzieci do lat 12 obejrzą zawody z wysokości trybun zaledwie za 1 zł.

Bilety można kupić w Parku Avia (Punkt Obsługi Klienta 6-22), a także w internecie TUTAJ.