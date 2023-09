Chełmianka wygrała trzeci mecz z rzędu, Orlęta Spomlek zdobyły czwarty punkt

Jedyna bramka padła w 35 minucie. Akcję prawą stroną rozpoczął Bartłomiej Korbecki. Zszedł z piłką do środka boiska i oddał ją do Jakuba Karbownika, ten próbował przyjąć futbolówkę, ale we wszystko wmieszał się Krystian Mroczek i z pięciu metrów strzelił do siatki.

W drugiej połowie Siarka zagrała zdecydowanie lepiej i zepchnęła rywali do defensywy. Miała kilka dogodnych okazji, ale bardzo dobrze bronił Jakub Grzywaczewski. Chełmianka też mogła zamknąć mecz jedną z kilku kontr, ale ostatecznie wybroniła skromne 1:0.

– Na pewno się cieszymy, bo Siarka, to najlepszy rywal, z jakim do tej pory przyszło nam się zmierzyć. Wygraliśmy trzeci mecz z rzędu, w tabeli wygląda to coraz lepiej i oby tak dalej – cieszy się trener Bonin.

Chełmianka Chełm – Siarka Tarnobrzeg 1:0 (1:0)

Bramka: Mroczek (35).

Chełmianka: Grzywaczewski – Wiatrak, Pendel, Piekarski, Stępień, Ofiara (75 Perdun), Marchuk (68 Bednara), Groborz, Karbownik (68 Knap), Mroczek (68 Nowak), Korbecki (90 Bobrov).

Ciągle bez wygranej

Czwarty punkt w tym sezonie wywalczyły Orlęta Spomlek. Drużyna Marcina Popławskiego nadal czeka na pierwsze zwycięstwo. W grupie czwartej ekipa z Radzynia Podlaskiego została jedynym zespołem, który jeszcze nie wywalczył kompletu punktów.

W sobotę podzieliła się punktami z Wisłoką Dębica (1:1). Do przerwy goli nie było, a tuż po zmianie stron Łukasz Siedlik wyprowadził gości na prowadzenie. Po stałym fragmencie gry, w polu karnym biało-zielonych było sporo przypadku, a ostatecznie do piłki dopadł Siedlik i z bliska trafił na 0:1. W końcówce świetnie z rzutu rożnego dośrodkował Piotr Zmorzyński, a z najbliższej odległości głową do wyrównania doprowadził Adrian Duchnowski.

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Wisłoka Dębica 1:1 (0:0)

Bramki: Duchnowski (82) – Siedlik (50).

Orlęta: Bartnik – Krashnevski, Duchnowski, Cassio, Szymala (70 Wrona), Szczygieł (84 Bożym), Szczypek (84 Piotrowski), Ostrovski, Koszel (70 Zmorzyński), Rycaj (63 Yanchuk), Balicki.