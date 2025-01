Chełmianka zagra w zimie siedem sparingów

Biało-zieloni na jesieni byli najlepszą drużyną z województwa lubelskiego. 2024 rok zakończyli na szóstym miejscu w tabeli grupy czwartej Betclic III ligi. Bartłomiej Korbecki i spółka wywalczyli 32 punkty.

Do prowadzącej Sandecji Nowy Sącz tracą dziewięć „oczek”. W tym sezonie także druga lokata może jednak dać awans na drugoligowe boiska. Wicemistrzowie czterech grup o promocję na wyższy szczebel zagrają w barażach. Wiceliderem tabeli jest obecnie Podhale Nowy Targ, które wyprzedza Chełmiankę o sześć punktów.

Piłkarze trenera Bonina przygotowania do drugiej części sezonu 24/25 rozpoczną 9 stycznia. W kolejnych tygodniach czeka ich siedem meczów kontrolnych. Na dzień dobry zagrają u siebie z Tomasovią Tomaszów Lubelski (18 stycznia).

Później rywalami będą: Świdniczanka Świdnik (25 stycznia, miejsce do ustalenia), Lewart Lubartów (1 lutego, ma zostać rozegrany w Chełmie), Stal Stalowa Wola (7 lutego, miejsce do ustalenia), Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski i Górnik II Łęczna (15 lutego, w Chełmie) oraz na koniec przygotowań Star Starachowice, z którym w tym sezonie biało-zieloni zagrali już w lidze dwa razy (22 lutego, miejsce do ustalenia).

Runda wiosenna w Betclic III lidze ma wystartować 1 marca. Chełmianka rozpocznie zmagania w 2025 roku od derbowego spotkania z Avią Świdnik (wyjazd).