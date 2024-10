Cios za cios w Kielcach, Chełmianka wygrała po dwóch porażkach z rzędu

Kapitalny mecz w Lublinie. Motor prowadził z Widzewem 2:0, ale nie zdobył nawet punktu

Przed meczem Motor – Widzew trener pierwszej z ekip Mateusz Stolarski zapowiadał, że to będzie atrakcyjne spotkanie dla kibiców. Chyba nikt nie spodziewał się jednak, że aż tak. Po kwadransie gospodarze prowadzili 2:0. Do przerwy przegrywali 2:3. A ostatecznie zawody zakończyły się wynikiem 3:4. Emocji było jednak co niemiara. I to do samego końca.